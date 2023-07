HAR BLITT INTERVJUET: Det er avisen Kommersant som har publisert et intervju med den russiske presidenten.

Putin i intervju: Wagner-gruppen eksisterer ikke!

Wagner-gruppen stjeler fortsatt overskriftene i forbindelse med krigen i Ukraina. Nå har president Putin uttalt seg om det angivelige møtet med leiesoldathæren etter mytteriforsøket.

En hel verden fulgte med i spenning 24. Juni da Wagner-ledren Jevgenij Prigozjin sammen med et ukjent antall soldater dro mot Moskva etter å ha tatt kontroll over millionbyen Rostov. Wagner ga seg og avblåste opprøret, og siden har informasjonsflyten om opprøret vært mildest talt forvirrende.

Om Prigozjin og Wagner-krigerne oppholdt seg i Belarus eller i Russland etter opprøret har det også vært stor usikkerhet rundt.

President Putin omtalte opprøret som et forræderi dagen det skjedde. Mandagen etter takket han soldatene og sa de hadde tatt det rette valget ved å gi seg.

Tidligere denne uken hevdet Kreml at Putin møtte Progizjin få dager etter opprøret, noe de ikke har dokumentert med bilder.

Nå har Putin blitt intervjuet av avisen Kommersant og blir bedt om å kommentere hva som egentlig skjedde på dette angivelige møtet.

– Det er ganske enkelt og åpenbart. Vanlige Wagner-soldater kjempet med verdighet. At de ble dratt inn i disse hendelsene er beklagelig.

Avisen skriver at Putin ønsket først og fremst å møte disse soldatene som kjempet med verdighet, ikke med Prigozjin.

På møtet ga jeg dem en vurdering av hva de hadde gjort på slagmarken, og hva som skjedde 24. Juni.

– Kan vi anta at PMC Wagner fortsetter som en kampenhet, får han så spørsmål om.

Vel, Wagner eksisterer ikke! Det finnes ingen lov om private militære organisasjoner.

– Det finnes en gruppe, men juridisk eksisterer den ikke. Dette er et eget spørsmål knyttet til legalisering som bør diskuteres i Dumaen.

Avisen skriver at Putin skal ha tilbudt de 35 personene som deltok på møtet flere alternativer, blant annet å tjenestegjøre under en kommandør ved navn Seda, som ifølge Putin Wagner-soldatene har jobbet under de siste 16 månedene.

– Ingenting ville blitt endret for dem. De ville bli ledet av den samme kommandøren som de har hatt hele tiden.

– Mange nikket anerkjenende da jeg sa dette, forteller Putin. Han sier imidlertid Prigozjin skal ha uttrykt følgende:

– Nei, gutta er ikke enige i dette.

Om møtet i det hele tatt fant sted er vanskelig å slå fast. En tidligere amerikansk general sår tvil om dette skjedde, og sier i et intervju med ABC at alt er iscenesatt.