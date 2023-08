Flere skadet i masseslagsmål under krepsefest i Sverige

Flere personer er ifølge politiet skadet etter at rundt 20 personer havnet i et masseslagsmål under en krepsefest i Hultsfred i Sverige lørdag.

NTB

– Stoler og bord har blitt kastet, og flere har blitt slått med skarpe gjenstander. Noen skal også ha satt hunder på personer som var til stede, sier Evelina Olsson, talsperson for politiet, til Aftonbladet.

Politiet fikk melding om slagsmålet rundt klokken 20.30 etter at flere naboer klaget over høylytt festing og slagsmål.

– Det er 10–20 personer involvert. Noen har blitt pisket med belte, og noen skal ha forsøkt å ta seg inn i et hjem. Det er ganske kaotisk der, sier Olsson til Expressen.

Både politi og helsepersonell er på vei til stedet med store ressurser.

– Vi har ikke fått opplysninger som tilsier at noen er kritisk skadet, sier Olsson.

