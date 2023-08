Ante ikke at hun var gravid – fødte på fjelltur

En 22 år gammel kvinne fødte uventet en baby under en tur i Paklenica nasjonalpark i Kroatia i slutten av juli.

Kvinnen fra Luxembourg oppdaget ikke at hun var gravid før hun begynte å føle seg dårlig under turen. Da den kroatiske fjellredningstjenesten kom til stedet, hadde hun allerede født en jente på et toalett.