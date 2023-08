Bilde tatt av den svenske kystvakten etter at lekkasjen fra den russiske gassrørledningen Nord Stream 2 ble oppdaget på havoverflaten i Østersjøen 28. september i fjor. Nå skriver tyske medier at spor i saken peker mot at personer med tilknytning til Ukraina sto bak sabotasjen.

Tyske medier om Nord Stream-sabotasje: − Alle spor peker mot Ukraina

Tyske etterforskere sitter på tekniske bevis som tyder på at personer med forbindelse til Ukraina sto bak Nord Stream-sabotasjen, melder Der Spiegel og ZDF.

De to tyske mediene har publisert en grundig reportasje om etterforskningen av fjorårets sabotasje mot de Nord Stream-gassrørledningene i Østersjøen.

Ingen av kildene er navngitt. Saken er svært politisk sensitiv, skriver mediene.

Det var 26. september i fjor at det ble rapportert om lekkasjer fra gassrørledningen Nord Stream i Østersjøen.

Rørledningene fraktet naturgass fra Russland til Tyskland, men var ikke i drift da sabotasjen ble utført.

Ukraina har tidligere beskyldt Russland for å stå bak sprengingen, som skjedde i svensk og dansk farvann. Danske, svenske og tyske myndigheter startet etterforskning av lekkasjen og det ble tidlig klart at det var snakk om sabotasje ved sprenging.

Håper på rettssak

I et intervju med Der Spiegel og ZDF sier Tysklands innenriksminister Nancy Faeser at hun håper noen kommer til å bli stilt for retten for angrepet.

– Jeg håper at føderal påtalemyndighet kommer til å finne nok bevis til å stille gjerningspersonene for retten. Vi må behandle slike forbrytelser rettslig. Det styrker også borgernes tillit til loven når man klarer å oppklare slike komplekse saker, sier hun.

På spørsmål om hvilke politiske konsekvenser det vil ha hvis det viser seg å være en forbindelse mellom angriperne og Ukraina, svarer Faeser at hun ikke ønsker å spekulere.

Seilbåt i Polen

I juli sa europeiske diplomater til FNs sikkerhetsråd at etterforskere hadde funnet spor fra undersjøiske eksplosiver i prøver tatt fra en seilbåt – som er gjennomsøkt i forbindelse med etterforskningen.

De sa også at det ennå ikke var mulig å fastslå hva slags motiver gjerningspersonene hadde hatt, heller ikke identiteten deres eller hvorvidt konkrete land var involvert.

I mars meldte flere medier at en proukrainsk gruppe var involvert i sabotasjen.

En seilbåt som var utleid til et ukrainsk-eid selskap i Polen, skal ha vært brukt i forbindelse med utførelsen av angrepene. De skrev også at båten hadde brukt den tyske havnen Rostock som utgangspunkt for aksjonen.

Ifølge tyske medier hadde fem menn og en kvinne brukt denne seilbåten.

– Var i Ukraina før og etter

Tyske etterforskere nektet i den forbindelse å kommentere meldingene, men de bekreftet at de hadde gjennomsøkt en båt i januar.

De sa også at det var mistanke om at den var blitt brukt til å frakte eksplosiver som ble brukt til å sprenge rørledningene.

Denne gangen rapporterer ZDF og Der Spiegel at tekniske spor gjør at etterforskerne tror at gruppen var i Ukraina både før og etter angrepet.

Heller ikke denne gangen har tysk påtalemyndighet kommentert opplysningene.

Ukraina har avvist at landet sto bak sabotasjen.