Tybring-Gjedde: Bare USA kan avslutte Ukraina-krigen

USA er den eneste krigsmakten i verden som raskt kan gjøre slutt på Russlands angrepskrig i Ukraina, ifølge Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Forrige torsdag var det 18 måneder siden Russland gikk til angrep på nabolandet Ukraina.

Ifølge Frps utenrikspolitiske talsmann vil en trussel om amerikansk militærmakt mot de russiske okkupantene inne i Ukraina, kunne avskrekke Russland og dermed få Russland til å trekke seg ut av ukrainsk territorium.

Stormakts-ansvar

– Jeg mener at USA må ta ansvar og vise at landet er en stormakt som forsvarer demokratiet, sier Christian Tybring-Gjedde til VG.

Og utdyper:

– Dette vil være en måte for USA og president Biden å vise at landet er en reell stormakt. Jeg ser for meg at USA kan få en invitasjon direkte fra Kyiv om å gripe inn militært. På kort sikt ser jeg en amerikansk inngripen som den eneste måten å få avsluttet denne konflikten. Ukraina er en viktig alliert for USA. Men om Russland lykkes militært, vil Ukraina slutte å eksistere. Det vil være en katastrofe for oss alle.

Ikke støvler på bakken

Tybring-Gjedde er medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Han presiserer at han fremmer dette synet på egne vegne, og at det ikke er Frps offisielle politikk, men et forslag som han selv mener kan avslutte krigen.

– Ser du for deg at USA sender soldater inn på bakken i USA?

– Nei, men de kan bruke sine store militære virkemidler i form av langdistansemissiler, droner, cyberaktivitet og bruk av teknologisk overlegne kampfly. Alt etter invitasjon fra Ukraina. USA har de siste tiårene brukt slike militære virkemidler en rekke steder på kloden, ofte til hard kritikk fra venstresiden. Nå har amerikanerne mulighet til å øke sin popularitet i alle politiske leire.

Nato-diskusjon

I Arendal i forrige uke bekreftet Natos generalsekretær Jens Stoltenberg at det er en intern diskusjon i Nato om hvordan krigen i Ukraina kan få en slutt – men at alt avhenger av Ukrainas styrke på slagmarken.

Han la til at det er Ukraina som suverent bestemmer når tiden er inne for eventuelle forhandlinger, og hvilket mulig resultat de kan godta.

Tidsvindu

– Ville ikke en slik militær aksjon trekke Nato inn i en konfrontasjon som Nato-landene har ønsket å unngå helt siden krigen startet?

– Aksjonen må være et rent amerikansk anliggende. Å trekke med Nato vil føre allierte land i Europa inn i krigen, og det ønsker ingen, sier Tybring-Gjedde til VG.

– Hvordan kommer du rundt risikoen for at Russland vil svare med atomvåpen?

– Den vurderer jeg som liten. Poenget er at man ikke skal starte en krig mot Russland, men begrense seg til å støtte Ukrainas forsvarskamp. Nå dør titusener av unge kvinner og menn på begge sider, og Vestens våpenhjelp har foreløpig ikke endret konflikten, sier han.

– Jeg ser et tidsvindu nå, før krigstrettheten sprer seg ytterligere blant republikanerne og sikkert etter hvert også demokratene i USA. De vil kanskje vurdere at dette er en kamp Europa må føre videre. Det vil ikke være tilstrekkelig, sier Frps utenrikspolitiske talsmann.

Han legger til:

– Bare vissheten om at USA vil komme Ukraina til unnsetning med hele sitt register av militære midler, tror jeg vil skremme umotiverte og dårlig trente russiske soldater i skyttergravene i Ukraina til å forstå at det å bli, vil være et rent selvmord, sier Tybring-Gjedde.