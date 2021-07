Foto: Jeppe Gustafsson / TT NYHETSBYRÅN

Flytårnet til piloten: − Kan du sjekke transponderen din?

I et lydopptak like før flyulykken i Örebro torsdag kveld, hører man flygelederen be piloten sjekke transponderen sin.

Åtte fallskjermhoppere og én pilot omkom etter at et propellfly havarerte like etter avgang i Örebro torsdag kveld.

I et lydopptak VG har fått tilgang til, hører man de siste beskjedene mellom flytårnet og piloten.

– Jeg står på plassen og er klar, sier piloten til flytårnet, og forklarer hvor de har tenkt å hoppe.

– Hvor mange personer er med om bord? spør flygelederen fra tårnet.

– Det er ni om bord, åtte hoppere og undertegnede, svarer han.

Få minutter senere hører man kun bruddstykker av beskjedene fra piloten, før det blir stille.

– Kan du sjekke transponderen din? spør flygelederen, uten å få svar.

Den siste beskjeden ble gitt bare i overkant av seks minutter etter at piloten meldte at flyet sto klart på plassen.



– Bunnløs sorg

Gjennom natten har politiets teknikere og havarikommisjonen jobbet for å undersøke ulykkesplassen og flyet. Plassen er fortsatt avsperret tidlig fredag morgen, melder Expressen.

Ulykken skjedde under en såkalt «hoppuke» i Örebro.

– Det er bare bunnløs sorg og tragedie, sier Helena Gullberg i Örebro kommune.

Ulykken kommer bare knappe to år etter det svenske fallskjermmiljøet ble rammet av en lignende tragedie. I juli 2019 omkom ni personer i en flyulykke i Umeå. Åtte av dem skulle hoppe i fallskjerm, den siste var piloten om bord.