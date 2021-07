Det er flere faktorer som må ses i sammenheng for å forklare utbruddet av demonstrasjoner på Cuba, sier forsker Ståle Wig, uten at det ennå er helt klart hvorfor de brøt ut akkurat nå. Foto: ALEXANDRE MENEGHINI / X03465

Demonstrasjonene på Cuba: − Vi er lei av å knapt ha tilgang til mat og medisiner

Demonstrasjonene fortsetter på Cuba. VG har snakket med noen av dem som har tatt til gatene. – Vi kjemper for at diktaturet tar slutt, sier Juan Carlos (26).

Av Lena Rustan Fidjestad og NTB

Som VG skrev søndag har flere tusen cubanere vist sin misnøye med regimet ved å marsjere i flere byer.

– Myndighetene anerkjenner ikke krisen og forsøker å dekke over sannheten. Vi er lei av å knapt ha tilgang til mat og medisiner. Vi står i lange matkøer fra morgen til kveld, med coronaviruset som ytterligere vanskeliggjør livene våre, sier Juan Carlos på telefon fra Havanna til VG.

Han ringer via VPN, ettersom internett er stengt ned på øya.

26-åringen har deltatt i demonstrasjonene i Havanna med sin far, og planlegger å dra ut igjen.

– Politi og militære tyr til vold

– Vi kjemper for at diktaturet skal ta slutt. Det cubanske folket er sultne, og folk dør av corona og medisinmangel. Men myndighetene bryr seg mer om turisme og å hjelpe andre land, enn å hjelpe sin egen befolkning, sier Juan Carlos.

Han er selv ikke er redd for hva som kan skje med ham under demonstrasjonene, selv om han sier har hørt om drepte og arresterte demonstranter.

– Politi og militære, flere av dem sivilt kledd, skyter og tyr til vold. Min venn skrek «frihet, frihet, frihet». Flere politifolk angrep, arresterte og slo ham. Vi vet ikke når han blir sluppet fri. Dette er ikke et fritt land, beskriver cubaneren.

En mann blir arrestert av politiet under demonstrasjon i Havanna. Foto: YAMIL LAGE / AFP

– Ønsker demokrati og medbestemmelse

Mandy (27) er også blant dem som har dratt ut i Havanna, for å observere demonstrasjonene med sin kjæreste.

– «Alle» var ute i gatene. Jeg deltar ikke aktivt for jeg har både mye å vinne og å tape. Jeg opplever at de fleste som deltar har mer å tape enn meg. De har mistet mye i løpet av pandemien, forteller han til VG.

Også Mandy forteller om brutalitet.

– De fleste demonstrantene var fredelige. Noen få kastet stein på politibilene, men politiet er mye verre - seks til 15 politimenn arresterer og slår hver enkelt person.

Selv beskriver han seg som nøytral, men ønsker endringer.

– Jeg vil ha et bedre liv. Cuba er i krise. Vi må nærmest sloss med hverandre for å få det vi trenger for å leve. Jeg ønsker demokrati og medbestemmelse, sier 27-åringen.

Av hensyn til egen sikkerhet ønsker ikke de intervjuede å offentliggjøre sine etternavn. VG er kjent med deres identitet.

Slik så det ut i gamledelen av Havanna søndag. Foto: YAMIL LAGE / AFP

Kobler ut internett som strategisk virkemiddel

Forsker ved Universitetet i Oslo, Ståle Wig, forteller til VG at demonstrasjonene fortsetter på deler av øya. Titusener marsjerer uten å være «bevæpnet» med annet enn mobiltelefoner med kamera, og militær, politi og styresmakter har inntatt gatene.

Han beskriver militære lastebiler som dumper sivilkledde med våpen i gatene. Politi og spesialtropper er over alt. Ingen vet hvor mange som er arrestert, ingen vet hvordan det ender.

– Som et strategisk virkemiddel for å slå ned på demonstrasjonene har myndighetene koblet ut internett på store deler av Cuba. Cubanerne som har mulighet kobler seg til VPN-servere for å spre informasjon og videoer.

På spørsmål om Wig tror strategien fungerer, og hvordan cubanerne nå kommuniserer, sier han at han ikke vet. Med bortfall av internett er det vanskelig for forskeren selv å få tilgang til informasjon.

Har lenge ulmet

Wig har selv vært på telefon med cubanere og hørt ropene «patria y vida» (fedreland og liv) og «libertad» (frihet), samt opplevd glede, angst og redsel.

Det har lenge ulmet på Cuba, med kombinasjon av stadig trangere økonomi som følge av krisen i Venezuela, USA-blokaden som ble ytterligere snevret inn under Trumps styre og coronaviruset som har bremset turismen. I det siste har øya nådd rekordhøyde i antall smittede. I sosiale medier ser man overfylte sykehus med pasienter liggende i gangene.

I gatene roper folk «patria y vida» (fedreland og liv) og «libertad» (frihet) mens de demonstrerer. Foto: YAMIL LAGE / AFP

Det er ikke lenger en Castro som styrer landet, etter at Miguel Díaz-Canel tok over presidentstolen. Lange matkøer har stadig blir lengre. Det er mat- og medisinmangel. Flere steder er det strøm-mangel. Befolkningen har også lenge levd under begrensende restriksjoner fra ettparti-regimet.

– Alle faktorene må ses i sammenheng. Stadig større tilgjengelighet til internett på Cuba har også spilt stor forskjell for utbruddet av demonstrasjonen. Befolkningen har kunnet se hva som skjedde på tvers av øya i samtid. Det har skapt en dynamikk, sier Wig.

Vanskelig å si hvordan det fortsetter

Forskeren beskriver seksti år med frustrasjon og undertrykkelse som nå slipper fri, uten å ville spekulere i hvorfor demonstrasjonene brøt ut akkurat nå.

– Det har vært voksende misnøye, samtidig som regimet ikke har endret seg i den grad folk har ønsket endring. Livene til cubanere har ikke blitt lettere - snarere tvert imot. Spørsmålet var ikke om dette skulle skje, men når det skulle skje, sier Wig.

Han synes det er vanskelig å si hvordan opprøret vil fortsette i tiden fremover.

Det har også vært cubanere som har tatt til gatene for å støtte myndighetene. Her marsjerer noen av dem i Havanna. Foto: STRINGER / X80002

– Det kan eskalere, roes ned, eller føre til myndigheters innrømmelser og forsøk på å møte befolkningen. Til nå har myndighetene derimot ført en hard linje. De sier demonstrasjonene ikke har legitimitet og må slås ned på. Det er en stillingskrig mellom folket og makt- og sikkerhetsapparatet. USA og Cubas myndigheter spiller også kjente roller når de nå protesterer og anklager hverandre, forteller Wig.

President Díaz-Canel anklager USA for å kvele landet økonomisk for å fremme uro. USAs president Joe Biden ber Cubas kommunistregjering om å lytte til demonstrantene som ber om en slutt på fattigdom og undertrykkelse.

– Vi står sammen med det cubanske folk og deres ønske om frihet og avlastning fra pandemiens tragiske grep og tiår med undertrykkelse og økonomisk lidelse som det autoritært regime har utsatt dem for, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

I Havanna veltet noen av demonstrantene biler. Foto: YAMIL LAGE / AFP

Mener Cuba vil være tjent med demokrati

Demonstrantene sier de vil bryte løs fra nåværende regime, men det snakkes mindre om hva slags løsning folket ser for seg.

– Fronten har vokst frem basert på motstand mot eksisterende regime, heller enn hva som skal komme i stedet. Cubanere ønsker et regime og system som gir dem enklere liv. Det dreier seg om tilgang til livsnødvendige ressurser, frihet fra overvåking, regimefrykt og korrupsjon, samt ønske om et mer transparent styre. Spørsmålet om hvordan det samfunnet vil se ut er en diskusjon som er viktig å ta, analyserer Wig.

Han mener Cuba vil være tjent med mer demokratiske institusjoner og medbestemmelse.

Denne mannen blir arrestert og grepet rundt halsen av sivilkledd politi i Havanna. Foto: ADALBERTO ROQUE / AFP

Kan oppstå veldig farlig situasjon

– Cuba er en ressursrik øy med vanvittig høyt utdannet befolkning. De må få til bærekraftig handel med USA, som tidligere har vært et hinder. Mulighetene for landet er mange, som å utvikle og privatisere jordbruk i større grad og komme videre med reformene som ble påbegynt under Raúl Castro, mener Wig.

Om demonstrasjonene kan eskalere ytterligere de neste dagene er forskeren usikker.

– Jeg håper ikke det. Jeg har hørt rykter om drepte det siste døgnet, og militære jeeper kjører rundt i Havanna med mitraljøser på taket. Å bruke disse våpnene mot eget folk er en enormt stor grense og krysse, og noe jeg verken tror eller håper vil skje. Men det øyeblikket dette blir mer voldelig får vi en helt annen dynamikk og en situasjon som fort kan bli veldig farlig, sier Wig.