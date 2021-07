BRØT LOVEN: Tom Barrack har blitt løslatt fra varetekt etter siktelser om ulovlig lobbyvirksomhet. Her under the Republican National Convention i Cleveland, Ohio, i juli 2016. Foto: Jim Young

Trump-venn løslatt – betalte kausjon på over 2,3 milliarder

Lederen for ekspresident Donald Trumps innsettelseskomité, som ble pågrepet tidligere denne uken, er løslatt mot kausjon. Prislappen var satt til 250 millioner dollar.

Av Vilde Haugen

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Thomas Barrack (74) ble tirsdag arrestert og tiltalt for sammensvergelse, med mål om å påvirke utenrikspolitikken i De forente arabiske emiratenes favør.

Investoren omtales av The New York Times som en nær venn av Trump og en av hans viktigste pengeinnsamlere i valgkampen i 2016.

Fredag ble Barrack løslatt fra varetekt mot en kausjon på 250 millioner amerikanske dollar, sikret med fem millioner dollar i kontanter, melder CNN.

Beløpet tilsvarer over 2,3 milliarder norske kroner etter dagens valutakurs.

Må ha på GPS

Påtalemyndigheten har omtalt Barrack som en «flight risk» – altså at de mener det er fare for at han kan forlate landet - grunnet hans store formue, utenlandske kontakter og tilgang på private jetfly.

Ifølge rettsmeldingene skal milliardæren ha spesielt god tilknytning til autoritetspersoner i De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia – som begge ikke har noen utleveringsavtale med USA. 74-åringen må derfor ha på seg et fotlenke som kan spore plasseringen hans til enhver tid.

Ifølge avtalen, som er godkjent av en føderal dommer, må han også overgi passet sitt og holde seg til et portforbud i påvente av rettssaken. Barrack er i tillegg pålagt å avstå fra å overføre midler til utlandet, og har fått forbud mot å gjøre større transaksjoner innenlands med unntak av advokatutgifter. Han får også kun oppholde seg i New York og California, skriver CBS.

Tre personer tiltalt

Barrack er siktet på syv punkter sammen med Matthew Grimes (27), en tidligere ansatt i selskapet hans, og forretningsmannen Rashid Sultan Rashid Al Malik Alshahhni (43). De tre skal ha forsøkt å påvirke utenrikspolitikken uten å registrere seg som lobbyist for De forente arabiske emirater. Dette skjedde angivelig både under valgkampen i 2016 og etter at Trump ble USAs president.

Ifølge tiltalen utnyttet Barrack sin relasjon til Trump og andre embetsmenn for å fremme Emiratenes interesser. Den tidligere lederen for Trumps innsettelseskomité er også anklaget for å ha kommet med flere falske uttalelser om sine UAE-relaterte aktiviteter under et intervju med FBI i 2019.

Mandag må Barrack møte i retten. En talsperson har uttalt at han planlegger å erklære seg ikke skyldig.

Matthew Grimes ble løslatt samme dag som Tom Barrack, mot en kausjon på fem millioner amerikanske dollar. Rashid Sultan Rashid Al Malik Alshahhni flyktet på sin side fra USA i 2018, og er fortsatt på frifot.