Marian Majer, statssekretær i Slovakias forsvarsdepartement.

Slovakisk forsvarstopp til VG: − Klare til å forsvare hver centimeter av Europa

LEVICE (VG) Utenfor den rolige byen vest i Slovakia, rundt 40 mil fra grensen mot Ukraina, trener amerikanske soldater på hvordan de skal kunne støtte det slovakiske forsvaret i en krig.

Publisert: Nå nettopp

Flesteparten av soldatene som går rundt i det åpne øvelsesområdet, har amerikanske flagg på uniformen. Området er stengt av fra veiene rundt med ruller av piggtråd. Det er her aktivitetene som utføres ute i terrenget koordineres fra.

– Trusselen er tydelig, og vi trenger å være klare for det. Spesielt i kontekst av hva vi ser i øst er det på tide å styrke samarbeidet på militært nivå. Det er derfor denne øvelsen, en av de største i vår historie og en av øvelsene som blir gjennomført i Europa nå, er veldig viktig, sier Marian Majer, statssekretær i det slovakiske forsvarsdepartementet, til VG.

Han har ankommet området militærøvelsen koordineres fra i helikopter sammen med generalløytnant Ľubomír Svoboda.

Personellet som følger med forsvarstoppene bærer tydeligere preg av den anspente situasjonen i nabolandet: Flere av dem har ukrainske sløyfer på brystlommene.

Majer sier han mener øvelsen sender et signal om solidaritet og forberedelse i hele NATO.

– Vi er klare, vi vil ikke tolerere noen form for krenkelse av våre territorier. Jeg tror at så langt har NATO vært veldig tydelige på at vi står samlet og er klare til å forsvare hver centimeter av Europas territorier.

UKRAINA: Flere i følget til de slovakiske forsvarstoppene bar Ukraina-sløyfer på brystet

Saber Strike 2022 var planlagt før krigen i Ukraina, men øvelsen er nå mer aktuell enn noensinne: Slovakia er et av landene som grenser mot krigen Ukraina i øst, og de siste dagene har krigen nærmet seg grenseområdene.

I bakgrunnen kommuniserer soldatene med hverandre i walkietalkier, og gjør seg klare til å flytte kjøretøy og annet utstyr. Når store tropper skal bevege seg, handler mye nettopp om de små praktiske detaljene: Man må ha kontroll på mat, bensin og logistikk for at det ikke skal stoppe opp.

UTSTYR: På logistikkbasen trener NATO-soldatene gjennom å koordinere de andre som øver i Slovakia.

Øver med amerikanerne

Rundt 1500 amerikanske soldater deltar i øvelsen som pågår i flere land. Men de av dem som befinner seg på logistikkbasen, svarer hverken på spørsmål om det slovakiske forsvaret eller krigen som pågår i nabolandet.

– Det er en treningsøvelse vi gjør årlig, planlagt året før. I år er det i Slovakia, så vi er her for å trene, så enkelt er det, sier andre løytnant Elijah Dybdahl (23) til VG.

Hans overordnede, major Wenstrup, snakker også om det gode samarbeidet – men unngår å snakke om den anspente situasjonen i landet de øver i.

– Det er en ære å være gjest i Slovakia så lenge øvelsen varer, sier han.

Mange slovaker har vært skeptiske til NATO, men spesielt USA, når det kommer til hvem som har ansvar for økt spenning i nabolandet. Ifølge en spørreundersøkelse utført for slovakiske Hospodárske Noviny endret bildet seg markant etter at Russland invaderte Ukraina.

Info Saber Strike 2022 Saber Strike er en USA og NATO-ledet øvelse i Baltikum som har blitt holdt om vinteren siden 2010. I år omfatter det blant annet en taktisk veimarsj gjennom Tsjekkia, Latvia, Litauen og Slovakia. Det som foregår i Slovakia er del av den bredere øvelsen der 13 land deltar, som er fordelt på 26 treningsanlegg i Tyskland, Tsjekkia, Polen og de baltiske landene. For tiden deltar rundt 2200 soldater i øvelsen, hvorav 1500 amerikanske. Til tross for utplasseringen av slovakiske soldater i ved den østlige grensen fortsetter aktivitetene under øvelsen som planlagt, opplyser det slovakiske forsvaret. (Kilde: U.S. Army Europe and Africa og Det slovakiske forsvaret) Vis mer

Sendte soldater mot grensen

Statssekretær Majer sier han frykter den nye, eskalerte sikkerhetssituasjonen Slovakia nå befinner seg i, vil vare lenge.

– Slovakia befinner seg i en veldig vanskelig og ny situasjon. Vi vet ikke hva som vil bli utfallet av denne konflikten, men uavhengig av det er det tydelig at vi har et aggressivt Russland i øst. Sannsynligvis vil ikke Russland være tilfreds med noen form for løsning, fordi de ikke er tilfreds med den nåværende sikkerhetssituasjonen i Europa, sier Majer.

– Dette er en helt ny sikkerhetssituasjon ikke bare for Slovakia men for landene rundt oss. Så vi er nå definitivt frontlinjen.

ØVER: De amerikanske soldatene på logistikk-basen øver også på førstehjelp.

Opprinnelig var det flere slovakiske soldater også her hvor øvelsen holdes enn i dag: Opptil 1500 slovakiske soldater ble sendt mot grensen i øst for å håndtere flyktningsituasjonen der. Til tross for det fortsetter aktivitetene under øvelsen som planlagt, ifølge det slovakiske forsvaret.

Majer sier det er tydelig at man ikke kan se for seg en kortvarig krig eller konflikt.

– Jeg er redd for at den kompliserte situasjonen fortsatt er foran oss. Vi må omstille oss til en helt ny situasjon, uavhengig av om Ukraina forblir et uavhengig land. Trusselen er tydelig, og vi trenger å være klare for det, sier han.

Dette understreker han at gjelder alle NATOs land, ikke bare de som genser mot Ukraina og Russland.