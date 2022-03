Zelenskyj møtt med stående applaus av USAs Kongress

CAPITOL HILL (VG) Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj taler onsdag ettermiddag til USAs Kongress. Han gjentar bønnen om flyforbudssone over Ukraina.

Talen blir sendt digitalt, men en rekke kongressmedlemmer ser den i et stort auditorium i Capitol Visitor Centre.

Zelenskyj får stående applaus når han dukker opp på skjermen.

– Jeg er stolt av å møte dere fra Ukraina, sier han.

Zelenskyj forteller at Kyiv er under angrep hver dag.

– Akkurat nå blir skjebnen til vårt land avgjort. Hvorvidt ukrainere er frie og får beholde sitt demokrati, sier han.

Han understreker at Russland ikke bare angriper Ukraine, men også våre verdier.

Ber om flyforbudssone

– Vi trenger dere akkurat nå, sier han og drar paralleller til Pearl Harbor-angrepet og terrorangrepet 11. september.

Zelenskyj trekker særlig frem luftangrepene fra Russland.

– Vi ber om et svar på denne terroren. Er det for mye å be om en flyforbudssone? Er det for mye?

Den ukrainske presidenten har gjentatte ganger tryglet Nato om en flyforbudssone over Ukraina – noe Nato har avvist å gå med på.

Zelenskyj har derfor gått så langt som å anklage Nato for å «gi grønt lys» til bombing av Ukraina.

Dersom Nato innfører en flyforbudssone over Ukraina, betyr det at Nato må skyte ned russiske fly i luftrommet – noe som igjen vil føre til en voldsom eskalering av krigen.

– Dersom en flyforbudssone er for mye å be om, trenger vi fly og luftforsvarssystemer, sier han.

– Jeg må beskytte vårt luftorm, sier Zelenskyj.

Ber om flere sanksjoner

Zelenskyj ber også Kongressen om å innføre flere sanksjoner mot russiske politikere og andre som støtter krigen i Ukraina.

– Sørg for at russere ikke får en krone til så kan bruke til å ødelegge det ukrainske folket, sier han.

Han ber om at amerikanske selskaper trekker seg ut av Russland.

Zelenskyj viser frem en video til Kongressen fra Kyiv og andre steder i Ukraina før og under krigen. Flere av bildene viser ukrainere på flukt, luftangrep og personer som er drept i krigen.

Videoen avsluttet med «Steng luftrommet over Ukraina».

Åpner for mer hjelp

Leder i Representantenes hus i Kongressen, Nancy Pelosi, sa tirsdag kveld norsk tid til VG at de har en løpende diskusjon om hvilken militær assistanse USA bør sende til Ukraina.

Også lederen for republikanerne i Senatet, Mitch McConnell, vil sende mer militærhjelp som MIG-jagerfly og luftvernutstyr.

USA har allerede sendt store mengder anti-tank og luftvernraketter til ukrainerne, som kjemper mot Russlands invasjon.

Flere amerikanske medier skriver tirsdag og onsdag at president Joe Biden vil kunngjøre en pakke på 800 millioner dollar i militærhjelp til Ukraina, på toppen av 200 millioner dollar som USA allerede har sendt.