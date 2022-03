HÅPER PÅ SVAR: Martine Vik Magnussen ble drept i London i 2008. Nå er foreldrene Kristin Vik og Odd Petter Magnussen (t.h.) tilbake i England, sammen med advokat Patrick Lundevall-Unger.

14 år siden Martine ble drept: Har tro på en oppklaring

LONDON/OSLO (VG) Martine Vik Magnussens far har fått fornyet tro på at drapet på hans datter kan bli oppklart.

– Jeg er imponert over arbeidet politiet i Storbritannia har gjort, og den etterforskningen de har gjort i forbindelse med den arrestasjonen, sier Odd Petter Magnussen.

Foreldrene og advokat Patrick Lundevall-Unger har nettopp kommet ut fra et timelangt møte med politiet i London, som etterforsker drapet på deres datter.

Magnussen forteller at de har fått flere detaljer rundt forrige ukes arrestasjon, om hvilke beslag politiet har gjort, hvilket arbeid de gjør og vil gjøre videre.

Føler du at dere er kommet nærmere en løsning?

– Absolutt. Denne etterforskningen langt mer imponerende enn jeg var klar over, sier han.

Mandag er det 14 år siden 23 år gamle Martine Vik Magnussen ble voldtatt og drept i bydelen Westminister i London. Hun ble funnet tre dager senere, forsøkt gjemt i søppelrommet i leilighetskomplekset hvor rikmannssønnen Farouk Abdulhak bodde.

– Har du tro på at det kan bli en utlevering?

– Det er det hele Martine-saken handler om.

Pågrep nær slektning

Den 14 år gamle drapssaken tok en uventet vending da en nær kvinnelig slektning av den drapsmistenkte rikmannssønnen Farouk Abdulhak ble pågrepet i Westminister i London forrige uke.

DREPT: Den norske studenten Martine Vik Magnussen ble bare 23 år gammel.

Slektningen er mistenkt for å ha hjulpet Abdulhak, men politiet har vært ordknappe om hva de mistenker hun konkret har gjort.

Martines far har derimot utdypet til VG hva politiet har fortalt ham om bakgrunnen for mistanken:

– Jeg ble oppringt og informert om at det var pågrepet en kvinne som det påstås at har assistert mistenkte under flukten, har han fortalt.

Abdulhak har i 14 år vært politiets eneste mistenkte for drapet, men han har aldri blitt pågrepet.

Han flyktet kun timer etter drapet til Jemen, og har siden kunne leve i frihet fordi landet ikke har utleveringsavtale med Storbritannia.

AKSJONERTE: Kriminaletterforskere gjennomsøkte tirsdag i forrige uke en leilighet midt i London.

UD: Tatt opp gjentatte ganger

Utenriksdepartementet ved kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen sier at norske myndigheter fortsatt har fokus på saken, og at utenriksministeren senest hadde en samtale om saken med sin jemenittiske kollega i januar i år.

– UD har stor forståelse for den påkjenning det er for familien til Martine Vik Magnussen at saken fortsatt ikke har fått sin strafferettslige avslutning, nå 14 år siden drapet ble begått, sier hun.

Svendsen påpeker likevel at det er myndighetene i landet hvor den kriminelle handlingen finner sted som er ansvarlige for etterforskning og straffeforfølgning, i dette tilfellet Storbritannia.

PÅ RØMMEN: Den drapsmistenkte rikmannssønnen Farouk Abdulhak har vært på frifot i 14 år.

Hun sier at norske myndigheter bistår i de fellestiltakene britiske myndigheter initierer, med sikte på å støtte og utfylle en solid britisk innsats for å få den mistenkte rikmannssønnen utlevert til og straffeforfulgt i Storbritannia.

– Denne saken har vært tatt opp med jemenittiske myndigheter gjentatte ganger av samtlige norske utenriksministre. Tilbakemeldingen er at de har stor forståelse for familiens behov for en avslutning av saken, men at borgerkrigen som pågår i landet gjør dette svært krevende.