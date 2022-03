Dag 16 av krigen: Her står kampene nå

En stor, ny offensiv mot hovedstaden Kyiv lar vente på seg, men det er tegn til at russerne omgrupperer.

Av Oda Leraan Skjetne og Tom Byermoen (kart)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Natt til fredag meldte ukrainske myndigheter om bombeangrep i byen Dnipro, som i flere dager har vært trukket frem som et mulig nytt mål for Russland. For ved å ta byen, kan de potensielt isolere de ukrainske styrkene som kjemper i Donbas-regionen – og få større kontroll over Øst-Ukraina.

– Det er der vi er litt i tvil, for vi tror kanskje de prioriterer Odessa og Kyiv før de gjør dette, sier oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høgskole Geir Hågen Karlsen til VG.

Spørsmålet er om russiske styrker nå omgrupperer og forbereder en ny offensiv mot hovedstaden – og når den eventuelt kan komme.

– Russiske styrker gjorde ingen betydelig fremgang vest for Kyiv 10. mars, skriver tankesmien Institute for the Study of War i en analyse torsdag kveld.

Hverken tankesmien eller det britiske forsvarsdepartementet mener russiske styrker har noe større fremgang å vise til de siste dagene.

– Det er litt oppsiktsvekkende, ettersom det er det som er det fremste målet for russerne, sier oberstløytnant og professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole til VG.

Også oberstløytnant Karlsen sier det går sakte.

– Vi er litt overrasket over hvor lang tid det tar å få samlet styrker og ført frem forsyninger for å starte et større angrep. Vi hadde forventet at de skulle gjøre dette før, men hele operasjonen går saktere enn de og vi hadde forventet, mener Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole.

BBC og ABC News siterte torsdag en ikke-navngitt, amerikansk forsvarstopp på at russiske styrker hadde beveget seg drøyt fem kilometer nærmere Kyiv på 24 timer – og at de nærmeste styrkene i nordvest er 14,5 kilometer fra byens sentrum. Han la til at de på østsiden skal være 40 kilometer unna:

– De har gjort en del forsøk på å komme rundt i vest, det har de drevet med i flere dager, men det går sakte, påpeker Karlsen.

Nordvest for Kyiv: Endringer i militærkolonnen

Maxar Technologies har publisert nye satellittbilder fra torsdag som antyder at den russiske militærkolonnen som strakte seg over 60 kilometer ned mot Hostomel-flyplassen ««stort sett har spredt seg og omgruppert».

– Den kolonnen har stått lenge fordi ukrainerne har ytt sterk motstand i front, og så har den ikke kommet videre. Det som har skjedd nå, er at den har kommet litt lenger frem, både helt i front mot byen og litt lenger vest, sier Karlsen.

De nye satellittbildene fra Maxar viser at deler av militærkolonnen står nær landsbyen Lubyanka, som altså ligger nord for Hostomel-flyplassen.

En av reporterne til New York Times som befinner seg i Kyiv, skriver fredag morgen at en lav buldring kunne høres fra byens historiske sentrum.

– Det var ikke den høye eksplosjonen av et luftangrep som har blitt vanlig bakgrunnsstøy, men det som hørtes ut som kraftig artilleriild, som antyder en kamp som raser i byens utkant, skriver Andrew Kramer i New York Times.

Ukrainske styrker hevdet ellers at de torsdag slo tilbake et russisk angrep mot Vyshhorod, som altså ligger litt nord for Kyiv, på vestsiden av Dnepr-elven.

Torsdag viste en video en russisk stridsvognkortesje som ble angrepet av ukrainske styrker i Brovary, som altså ligger i den østlige utkanten av Kyiv:

– Russiske styrker vil trolig trenge en lengre periode enn under tidligere pauser i sine operasjoner, på 48–72 timer, for å tilstrekkelig kunne forsterke sine styrker og gjenoppta fremrykning mot Kyiv, hvis de er egnet til det i det hele tatt, mener Institute for the study of war.

Kampene i sør og øst