I SIKKERHET: Svenske Jesper Söder forteller VG at han var til stede da russerne angrep et militært treningsanlegg i Yavoriv.

Svensk fremmedkriger om søndagens angrep: − Et brennende helvete

Fremmedkrigeren Jesper Söder (31) sier til VG at han evakuerte minst én nordmann etter bombeangrepet mot en militærbase nær grensen til Polen søndag morgen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg så mange drepte. Det var et totalt, jævlig kaos – et brennende helvete, sier svenske Jesper Söder til VG.

Han er en av Sveriges mest profilerte fremmedkrigere og har gitt ut bok om da han i tre år kjempet mot IS i Syria: «När världen tittade bort.»

Söder hadde vært åtte dager i Ukraina da russiske styrker søndag morgen bombet et militært treningsanlegg i Yavoriv. 35 personer ble drept og 134 såret, ifølge militæradministrasjonen i Lviv.

– Et stort leilighetskompleks brant opp, og det var folk inni det. Bomber slo inn vinduene. Så kom flere og flere bomber. De ødela nesten alt. Og da vi dro, ødela de resten, forteller Söder.

Russiske myndigheter har kommunisert at flere «utenlandske soldater» ble drept i angrepet. I tillegg ble et stort lager av utenlandske våpen ødelagt, ifølge en talsmann for Russlands forsvarsdepartement.

Jesper Söder sier til VG at han våknet av et drønn i leiren klokken 04.00 natt til søndag.

Dette er det han forteller skjedde videre:

– Det var en eksplosjon. Ingen flyalarm først. Ingenting. Bare direkte eksplosjon som traff hovedbygningene i basen 70 meter fra der vi sov. Det var folk i de bygningene. Og etter det kom det flere bomber og flere bomber, og alle sprang ut i panikk, for å gjemme seg og beskytte seg i skogen, sier Söder.

– Jeg hoppet bare ut av vinduet og la meg mot marken. Alle måtte klare seg selv, var innstillingen. Til slutt hadde det falt åtte bomber over oss. To flyangrep, mens resten var missiler fra fartøy. Det ødela halve basen.

LIVSSTIL: Jesper Söder har kriget mot IS for den kurdiske YPG-militsen.

Söder forteller at han fikk ordre om å samle alle og evakuere til en buss.

– Jeg samlet alle nordmenn, svensker, dansker og finner. Så mange jeg kunne. Samtidig fikk vi informasjon om at russiske tropper ville komme inn. Derfor sa jeg: «Vi har en time på oss. En time, maks halvannen. Så kommer de til å slå til igjen og totalødelegge basen», forteller Söder.

Han mener det var «et hundretalls personer» i leiren som hverken hadde våpen eller militær erfaring.

– De hadde ingenting. Samtidig skulle vi beskytte dem mot luftmissiler. Vi hadde en sjanse til å komme oss ut. For om en time ville ikke basen finnes lenger. Jeg ville hjelpe dem som ville hjelpes.

– Vet du om nordmenn ble skadet?

– Jeg vet ikke.

Han sier han heller ikke vet om andre skandinaver ble skadd. Han forteller at han fikk flere om bord i en buss som kjørte i retning Polen.

– Det jeg vet er at jeg tok med mange skandinaver ut. Jeg hadde minst fire-fem svensker på bussen, to dansker, fire finner og en eller to nordmenn, hevder Söder:

– De er nå i sikkerhet i Polen. Alle kommer til å gi seg med krig.

Söder anslår at angrepet varte i tre timer. Søndag la han ut denne meldingen på Facebook: