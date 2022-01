Et P-8 overvåkingsfly fra det australske luftforsvaret letter på vei mot Tonga.

Sender fly til Tonga: – Ødeleggelsene kan være enorme

Etter vulkanutbruddet på Tonga lørdag, har øyriket nærmest vært isolert fra omverdenen. New Zealand og Australia sender fly for å vurdere skadeomfanget.

Av Silje Lien Sveen og NTB

Lørdag ble øystaten Tonga truffet av en tsunamibølge på 1,2 meter. Bølgen kom som følge av et utbrudd i den undersjøiske vulkanen Hunga Tonga Hunga Ha’apai.

Asken etter utbruddet har ført til at det frem til nå, ikke har vært mulig å sende overvåkningsfly til Tonga. Ifølge New Zealands statsminister Jacinda Ardern, har de enda ikke fått kontakt med kystområdene i Tonga.

Dermed finnes det ikke en ordentlig oversikt over skadeomfanget og om noen har omkommet som følge av utbruddet.

Først i dag, kunne Australia og New Zealand sende flere overvåkningsfly for å vurdere skadeomfanget etter vulkanutbruddet på Tonga.

– Ødeleggelsene kan være enorme

Tongas statsminister Siaso Sovaleni tvitret søndag at store deler av landet har fått enorme skader.

– Fra de små oppdateringene vi har fått, kan omfanget av ødeleggelsene være enorme, spesielt for ytre de øyene, sa Katie Greenwood, Røde Kors' delegasjonssjef i Stillehavet.

New Zealands statsminister uttalte søndag at de antar det er snakk om store ødeleggelser. Kommunikasjonen for øyeblikket går via satellittelefon.

– Vi vet at det er et stort behov for vann, sier hun.

Til gjengjeld sier New Zealands forsvarsminister Peeni Hanare at Tonga har klart å få tilbake strømmen i mesteparten av hovedstaden Nuku'alofa, der det har vært store ødeleggelser.

For tonganere i utlandet har situasjonen de siste dagene vært dramatiske. Mange får ikke kontakt med slektningene sine på grunn av bruddet på nettforbindelsen, og vet ikke hvordan det går med dem. De frykter at husene skal være oversvømmet, og at hjem skal være begravd i aske. Dessuten skaper det problemer for familier som er avhengig av penger fra slektninger i utlandet.

Ifølge innbyggere ligner Tonga nå på et månelandskap etter å ha blitt dekket av et lag med vulkansk aske, skrev BBC søndag. Røde Kors opplyser til kringkasteren at så mange som 80.000 mennesker er rammet.

Det er registrert et nytt, stort utbrudd fra den undersjøiske vulkanen hvis utbrudd lørdag utløste en tsunami på øystaten Tonga, ifølge en overvåkingstjeneste. En rekke satellittbilder fra Japans meteorologiske institutt viser lørdagens utbrudd.

Nærmeste skip er 4.200 kilometer unna

Nettleverandøren Southern Cross Cable Network sier det er sannsynlig at nettverkskabelen til øya er brutt, og at det nærmeste skipet som kan reparere det er i Port Moresby i Papua Ny-Guinea, nærmere 4.200 kilometer unna. Det er ikke første gang Tonga har blitt isolert. I 2019 kuttet et anker nettverkskabelen ved et uhell.

Det siste utbruddet ble registrert like etter klokka 23 norsk tid søndag kveld, ifølge Darwin Volcanic Ash Advisory Centre. Varslingstjenesten Pacific Tsunami Warning Centre melder om store bølger i området.

– Dette kan komme fra et nytt utbrudd i Tonga-vulkanen. Det er ikke registrert noen jordskjelv av betydelig størrelse som kan ha forårsaket disse bølgene, heter det derfra.

Det store vulkanutbruddet lørdag kunne merkes på seismografer over hele verden.