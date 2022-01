Seks funnet drept - ingen siktet

Seks personer ble funnet drept i et hus i Milwaukee søndag. Fire personer er pågrepet, men ingen er så langt siktet i saken.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

– Vi kan ikke være en by hvor noen kan skyte andre og så sette seg på sofaen. Vi kan ikke ha det sånn. Om folk ser noe må man stille opp og melde fra, sier ordfører Cavalier Johnson til CBS.

Drapene på seks personer har opprørt mange i Milwaukee. Seks personer ble søndag funnet drept i byen etter at politiet gjorde en sjekk ved boligen fordi naboer hadde meldt fra om lukt fra boligen. Fem av dem ble funnet skutt og drept, mens det siste offeret ble funnet dagen etter.

Fire personer er arrestert, men foreløpig ikke siktet, fortalte politisjef Jeffrey Norman i Milwaukee på en pressekonferanse torsdag.

Sjekker nødsamtale

De pågrepne er ikke mistenkt for å ha utført drapene, men politiet tror antar at de har opplysninger knyttet til saken.

Politiets teori er at det er flere involvert, og at ofrene ikke var tilfeldige. Politiet tror ikke det dreier seg om drap etterfulgt av selvdrap.

ABC-kanalen WISN har meldt at tre av de seks personene som ble drept var oppført som vitner i en drapssak. Politiet tror ikke dette har noe med motivbildet å gjøre, men sier de ser på saken «fra alle sider».

Politisjefen opplyste også om en nødtelefon under pressekonferansen, skriver Milwaukee Journal Sentinel.

Innringningen skjedde tolv timer før de drepte ble funnet, og den som ringte inn fortalte detaljer som hadde likheter med drapene på de seks personene.

Kvinnen som ringte inn fortalte at hun var et offer, og at flere var skutt. Hun ga også opplysninger om flere adresser i nærheten av der de seks ble funnet, men ikke det samme stedet.

Politiet koblet ikke innringningen til drapene før mandag og kort tid etter kom de i kontakt med innringeren. Politiet sier kvinnen som ringte inn ikke var offer i noen skyting, og det er uklart om hun har noe med saken å gjøre i det hele tatt.

Familie, venner og kjente har denne uken møtt opp foran åstedet i iskalde temperaturer for å minnes de drepte.

Til sammen har 23 personer blitt drept i Milwaukee i 2022, skriver radiokanalen Wpr.org. Til sammenligning ble ni personer drept på samme tid i fjor.