KABUL: Norske Ayesha Wolasmal beskriver kaotiske scener som utspiller seg på flyplassen i Kabul. Foto: Privat

Norske Ayesha på flyplassen i Kabul: − Det er helt vanvittig her

Tusenvis av sivile er i en desperat kamp for å forlate Afghanistan. Norske Ayesha er blant dem på flyplassen i Kabul som venter på å komme seg ut.

Av Kyrre Lien

Publisert: Nå nettopp

– Det er helt vanvittig her nå, skriver Ayesha Wolasmal (33) på melding fra Kabul.

Hun har i flere år jobbet i Afghanistan, har afghanske foreldre og dermed sterk tilknytning til landet. Den siste tiden har hun vært i Afghanistan for å jobbe med humanitær bistand.

Nå er hun blant dem som forsøker å forlate landet etter at Taliban søndag tok over makten.

– Utenfor den militære flyplassen står det rundt tusen afghanere, inkludert kvinner og barn, som desperat prøver å komme seg inn gjennom porten og videre ut av landet, skriver Ayesha Wolasmal fra Kabul.

Det er også hundrevis av mennesker på den sivile delen av flyplassen. Hun beskriver at har fått tilsendt videoer fra flyplassen, med folk som klamrer seg til fly og har inntatt flystripen.

Minst fem personer skal så langt være døde i kaoset, ifølge vitner til Reuters.

– Situasjonen er veldig alvorlig for afghanere som prøver å komme seg ut av landet. Kommersielle flyginger er stengt og panikken brer om seg.

På videoen under ser vi sivile som løper på stripen, ved siden av et amerikansk transportfly.

Ayesha mener at den sivile flyplassen må sikres av amerikanerne slik at tusenvis av afghanere kan komme seg trygt ut.

– Jeg er veldig bekymret for venner og bekjente som kan risikere å bli sittende fast når Taliban nå er i ferd med å komme til makten.

– Dette er venner og bekjente som har spilt en helt sentral rolle i gjenoppbyggingen av landet de siste tyve årene og som føler at deres verdier og levesett ikke er forenlig med et Afghanistan styrt av Taliban og deres ultrakonservative holdninger, skriver hun.

I 20 år forsøkte vestlige styrker, deriblant Norge, å bli kvitt Taliban. Men den militante organisasjonen har nå tatt tilbake landet på få dager, i et tempo som har sjokkert forskere, innbyggere og vestlige ledere.

HISTORISK: Dette bildet fra søndag viser Taliban-krigere, på en amerikansk Humvee, inne i Kabul. Foto: JIM HUYLEBROEK / NYTNS

– De jeg snakker om kommer ikke til å overleve et fundamentalistisk regime som har som mål å begrense frihetene de har kjempet for de siste årene.

Hun er urolig for alle de som nå forsøker å forlate landet, men som ikke ser ut til å ha mulighet til å forlate landet.

– Dette er alt fra helt vanlige afghanere som i løpet av de siste tyve årene har fått mange muligheter gjennom det internasjonale nærværet, journalister, intellektuelle og aktivister. En gruppe som Vesten og Norge omfavnet og tok til sitt bryst, men som nå står på bar bakke, skriver hun.

KABUL: Ayesha Wolasmal er på vei ut av Kabul. Foto: Frode Hansen, VG

Hun sier det er smertefullt å være vitne til at denne generasjonen ikke bare er blitt sviktet av egne myndigheter, men også av verdenssamfunnet.

– Som nordmann føler jeg på en enorm skyldfølelse for at vi ikke har klart å gjøre mer for alle de afghanerne som norske politikere i alle år har brukt som talepunkter for å forsvare norsk krigsdeltagelse i Afghanistan.

– Nå reiser jeg motvillig hjem til Norge. Det er på grunn av den uoversiktlige situasjonen, og jeg håper at jeg kan komme tilbake til jobben og kollegaene som jeg er så glad i.