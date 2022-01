EVAKUERTE: Stephan Beauvogui bor i fjerde etasje i bygningen. Han og familien kom seg ut.

19 omkom i New York-brann: Hørte folk ropte om hjelp

BRONX (VG) Borgermester Eric Adams har omtalt det som en av de «verste brannene i moderne tid» i byen. Beboer Stephan Beauvogui og familien kom seg ut før røyken slukte bygningen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Hva skal jeg si til barna mine nå? De kommer til å spørre meg i morgen, «pappa, hvor er vennene mine? Skal jeg fortelle at gutten er død, at den lille gutten døde, sier tobarnsfaren utenfor bygningen han har bodd i de siste syv årene.

Han knekker sammen gråt.

For bare noen timer siden måtte han og hans to sønner flykte gjennom den røykfylte gangen fra brannen som borgermester Eric Adams har kalt en av de verste brannene New York City har vært vitne til i moderne tid.

Beauvogui familie kom seg ut uten skader, men naboen hans – som sønnene hans pleier å leke med – omkom i brannen, forteller han.

MASSIVE ØDELEGGELSER: Røyken spredte seg over hele legden av bygningen.

– Ingen brannstiger, ingenting, sier Beauvogui og peker opp på den høye bygningen – som gjorde det vanskeligere for beboerne å komme seg ut.

Helt opp til ellevte etasje er det knuste ruter.

I noen av vinduene er det hengt ut tepper.

Kanskje i et desperat forsøk på å få hjelp, eller for å ta seg ut.

PREGET: Beboer Stephan Beauvogui.

Kommissæren for brannvesenet i New York, Dan Nigro, har fortalt at han forventer «mange omkomne».

– Folk var fanget i leilighetene deres i hele bygningen. Det er uvanlig at røyken strekker seg over hele lengden av bygningen, sier Nigro.

Da Beauvogui og familien evakuerte var gangen full av røyk.

– Alle i bygningen veivet og ba om hjelp, sier han.

SLUKKET: Flere timer etter brannen startet er det fortsatt politi og brannvesen på stedet.

Ni av de omkomne er barn. De er 16 år og yngre.

Minst 63 personer er skadet, og 13 personer er innlagt på sykehus i kritisk tilstand.

Ifølge kommisjonæren skal brannen ha startet i en ødelagt elektrisk varmeovn.

Julia Fowler, som klarte å rømme med familien sin fra niende etasje, sier at de har fått beskjed om at brannvesenet nå jobber med å se etter andre omkomne. VG observerer flere personer som er i gang med opprydningsarbeid inne i deler av bygningen.

OPPRYDDING: Personer er i gang med å rydde opp i bygningen.

– Jeg var hjemme med familien og vi luktet røyk, sier Fowler og forteller videre at de først dekket dørene med håndklær for å holde røyken unna.

Mens de gikk nedover etasjen var det bekmørkt, vått og fullt av glass, beskriver Fowler.

– Jeg skjelver, men takket Gud er vi ok. Det kunne gått mye verre, sier hun til VG.

NABOBYGGET: Tiffany Diaz sammen med sin sønn Mason bor i bygningen rett over bygningen som brant.

Utenfor bygningen står også Tiffany Diaz sammen med sønnen Mason på armen.

De bor i første etasje i nabobygningen. Diaz lagde mat da hun plutselig kjente en sterk røyklukt.

– Jeg ble redd og tok med sønnen min og gikk ut.

Siden hun bor i nabobygningen har hun fått beskjed om at hun kan gå inn igjen, men når VG møter henne på gaten har hun ingen planer om å gjøre det med det første:

– Jeg er fortsatt litt redd, sier hun.

PÅ PLASS: Brannmenn utenfor bygningen.

Brannvesenet fikk meldinger om brannen litt før klokken 11.00 lokal tid.

Etterforskere mener at brannen startet i en leilighet i andre og tredje etasje i bygningen og at døren til leiligheten ble stående åpen. Dette gjorde at brannen spredte seg gjennom hele bygningen.

Flere av leilighetene i boligblokken er bygget om til mindre hybler, noe som gjorde slukningsarbeidet vanskelig, sier en talsmann for brannvesenet.

For snart 32 år siden så den samme bydelen i New York en av sine aller verste branner hvor 87 menneskeliv gikk tapt.

Bronx er en av fem bydeler i New York City, og er den fattigste bydelen av de fem.