UTBRENT: Denne bilen kjørte ned og drepte fire bønder i landsbyen Tikonia i distriktet Lakhimpur i delstaten Uttar Pradesh nord i India.

Ministerbil kjørte ned demonstrerende bønder: − Hardt mot hardt

Fire bønder døde etter å ha blitt påkjørt av en ministerbil under en demonstrasjon i India. Fire til døde i slåsskamper like etter. En opptrapping i landets bondeoppgjør, mener India-ekspert.

Av Håkon Kvam Lyngstad

– Vi tar Ashish Mishra i vår varetekt. Han samarbeidet ikke i etterforskningen, sier visegeneralinspektør Upendra Agarwal ifølge Reuters.

Mannen som er pågrepet er sønnen til en underminister i det indiske innenriksdepartementet, Ajay Mishra Teni. Da han ble pågrepet søndag, hadde han allerede sittet i avhør i hele ti timer.

Pågrepne Ashish Mishra er mistenkt for å den 3. oktober ha kjørt på og drept fire bønder. Hendelsen skjedde nord for hovedstaden Lucknow i delstaten Uttar Pradesh, nord i landet.

– Det er en ganske spektakulær sak; en ministerbil kjører plutselig inn i en folkemengde med demonstrerende bønder, sier førsteamanuensis Kenneth Bo Nielsen ved UiO til VG.

Mishra skal først ikke ha møtt opp da han fredag forrige uke ble kalt inn til avhør.

I indiske medier finnes det ulike versjoner av historien. Det hevdes både at Ashish Mishra selv kjørte bilen, og at sjåføren hans var bak rattet, men at ministersønnen ga han ordre om å gasse på og kjøre ned demonstrantene.

– Det er mye som tyder på at det har vært en bevisst handling. Det har grunnlag i skildringer fra øyenvitner på stedet, noen uklare videoopptak, og beretninger fra journalister, forteller Nielsen.

Minister Mishra hevder selv at sønnen ikke var på stedet, og at bilen var kjørt av familiens sjåfør. Han hevder også at sjåføren mistet kontroll etter at personer han beskriver som «uslinger» skal ha kastet steiner og angrepet kjøretøyet med kjepper og sverd.

I FLAMMER: Demonstranter i Kolkata setter fyr på en dukke som forestiller sjefsminister Yogi Adityanath i delstaten Uttar Pradesh i India. Raseriet stammer blant annet fra en påkjørsel hvor fire landbruksdemonstranter døde forrige uke.

– Ajay Mishra Teni er den typen politiker man gjerne beskriver som en «strongman». En politiker med rykte for å bruke makt og muskler, sier Nielsen.

Ytterligere fire personer ble drept i håndgemeng like etter den dramatiske påkjørselen. Blant disse var en lokal journalist, melder Reuters.

Hverken Mishra, hans advokat eller faren hans har kommentert pågripelsen så langt.

Over et år i protest

Demonstrantene er sterkt imot en planlagt jordbruksreform, som bøndene frykter vil gi en lavere garantert minstepris for avlingene. Med biler og traktorer har de blokkert viktige veier flere steder i landet.

I mange måneder har titusenvis av demonstranter blokkert motorveier og noen av de viktigste innfartsårene til hovedstaden New Delhi.

MISNØYE: Demonstranter utenfor innenriksminister Amit Shas bolig i New Delhi lørdag. De krever hans avgang som statsråd etter det påståtte bildrapet i Uttar Pradesh, hvor sønnen til en minister i hans departement anklages.

Det nye lovverket skal ifølge myndighetene hjelpe bøndene å få bedre priser, ved å la dem inngå direkte avtaler med private kjøpere istedenfor å gå via dagens myndighetskontrollerte marked.

Bøndene mener lovene vil tjene de store selskapene fremfor menneskene som faktisk produserer maten, og at de vil frata dem de myndighetskontrollerte minsteprisene som de i dag beskyttes av.

Kenneth Bo Nielsen ved UiO mener påkjørselen i Uttar Pradesh vitner om at myndighetene nå er villige til å gå lenger enn før for å slå ned på protestene. Tidligere har de forsøkt å trivialisere og undergrave protestene, forklarer han.

– Men vi ser en form for opptrapping nå. Dette er også tilsynelatende en del av repertoaret. Man tolke det slik at regjeringspartiet legger seg på en noe tøffere linje. At det nå er hardt mot hardt.

Demonstrerte mot ministeren

De omkomne deltok i jordbruksdemonstrasjonene som har pågått i India siden i fjor. Førsteamanuensis Nielsen ved UiO forklarer demonstrantene som angivelig ble påkjørt av minister Mishras sønn, demonstrerte direkte mot faren hans.

Ministeren hadde i forkant av hendelsen hånet og kommet med trusler mot de demonstrerende bøndene.

– Han sa at det ikke ville ta ham mer enn to minutter å sette de på plass, og at det ville bli verst for dem selv, om de ikke slutter. I etterkant blokkerte demonstrantene veien, for å protestere mot disse uttalelsene. Da blokkerte de en konvoi med Mishras folk, forteller Nielsen.

Han sier saken er uvanlig, men at det ikke er uhørt at noe slikt kan skje i India.

– Indisk politikk kan ofte være ganske voldelig. Den måten politikk foregår på lokale plan, kan ofte inneholde et sterkt element av vold. Derfor er det ikke uvanlig at det er slåssing og håndgemeng i politisk sammenheng, sier India-eksperten.