HISTORISK INNSIKT: Et vikingreplikatskip gir turister en titt på den robuste Newfoundland-kysten i fiskeværet L'Anse aux Meadows, 26. juli 2000.

Forskere mener de vet når vikingene kom til Nord-Amerika

Frem til nå har det vært et mysterium når vikingene kom til Nord-Amerika. Men nye metoder har gjort forskerne sikre.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Nå nettopp

I en forskningsrapport publisert i tidsskriftet Nature mener forskerne å kunne slå fast at vikingene ankom kontinentet for nøyaktig 1000 år siden, år 1021. Nesten 500 år før Christofer Columbus.

Forskningen kommer fra det eneste bekreftede norrøne arkeologiske stedet i Amerika utenfor Grønland, en bosetning på den nordligste spissen av Newfoundland kalt L'Anse aux Meadows, skriver nettstedet NPR.

Fire treverksbiter

Et team av forskere, ledet av Margot Kuitems og Michael Dee ved University of Groningen i Nederland, undersøkte fire treverksbiter som ble funnet på L'Anse aux Meadows. Prøvene var ikke mer enn kastede pinner og trestammer, men hver hadde en viktig markør med minst en ren kant, noe som indikerer at den var kuttet av et metallverktøy, skriver nettstedet.

Ettersom urbefolkningen i det området den gangen ikke hadde metallverktøy konkluderer forskerne med at de må ha tilhørt norrøne.

Funnene er det tidligste beviset på at vikinger reiste til Nord -Amerika, og gir viktig kontekst i historien til Nord-Amerika og europeiske reiser til kontinentet, skriver nettstedet.

Forskningsrapporten gir en bestemt, uavhengig innhentet dato, en som ikke er avhengig av gamle tekster for bekreftelse.

En dansk arkeolog kalte funnene deres «utrolige».

Kosmiske stråleaktiviteter

Forskningen til Kuitems og Dee startet for nesten fire år siden da de to ønsket å teste den nye metoden for radiokarbondatering, som undersøker treringer for sjeldne solstormer, skriver NPR.

– Metoden kom først og det arkeologiske eksemplet kom på andre plass, sa Dee til nettstedet.

I år 993 resulterte uvanlige kosmiske stråleaktiviteter i en verdensomspennende innsikt i atmosfærisk radiokarbon som kan observeres i individuelle treringer.

Med andre ord, hvis et tre var i live i 993, kan man ved hjelp av karbondateringsteknikker på treringene, selv lenge etter treets død, avsløre nøyaktig hvilket år det ble kuttet ved å lokalisere ringen med karbonanomalien, og deretter bare telle utover, skriver NPR.

83 treringer

Det er også denne metoden forskerne Kuitems og Dee har benyttet seg av.

De to sa at de hadde en antydning om at vikingreisen til Nord-Amerika sannsynligvis skjedde rundt år 993. De konkluderte med at gjenstandene som ble samlet fra bosetningen i Newfoundland ville være et godt utgangspunkt for å teste metoden.

Trerestene forskerne studerte ble ikke brukt av vikingene til å bygge hjem eller lage verktøy, men det var perfekt for deres analyse av ringene, sa Kuitems. Fordi de ikke ble endret eksternt, var ringene i en perfekt tilstand som skulle analyseres, skriver nettstedet.

Samlet klarte de å identifisere 83 individuelle treringer i elementene. Derfra brukte de karbondateringsteknikken for å bestemme hvilket år de ble kuttet.

Verdensomspennende oppmerksomhet

Da forskerne daterte treet, fant de at år 1021 var «den eneste sikre kalenderdatoen» for tilstedeværelsen av europeerne over Atlanterhavet – spesielt gitt det «bemerkelsesverdige og uventede» funnet at alle trærne ser ut til å ha blitt hugget ned i samme år.

Siden funnene ble offentliggjort har de fått oppmerksomhet fra hele verden.

De to forskerne sa at den verdensomspennende oppmerksomheten rapporten deres har fått, har vært både spennende og litt overveldende. Men de er fortsatt håpefulle til at denne oppmerksomheten kan motivere forskere til å bruke metoden for karbondatering til andre formål.

Vi håper dette vil bli brukt mye til alle slags spørsmål der man trenger for å få en bestemt dato for en bestemt kontekst, sa Dee til NPR.