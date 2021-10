TALIBAN GRIPER INN: Et medlem av Taliban griper inn under en demonstrasjon holdt av afghanske kvinner utenfor en skole i Kabul den 30. september.

Afghansk kvinneaktivist: Må gå i dialog med Taliban

Det internasjonale samfunnet har ikke noe annet valg enn å samarbeide med Taliban, sier Jamila Afghani, som selv måtte flykte fra Kabul da den ekstreme gruppen tok makten.

Av Nilas Johnsen

I dag er hun evakuert til Norge, men som leder og grunnlegger av Women’s International League for Peace and Freedom i Afghanistan, har Jamila Afghani vært i mange konflikter med Taliban.

Hun har også forsøkt å gå i dialog med dem.

Som tidligere viseminister i Sosial- og arbeidsdepartementet har hun representert Afghanistan i møter hos FN og EU, samt under fredssamtalene med Taliban i Doha i 2019.

AKTIVIST: Jamila Afghani, tidligere viseminister i Sosial- og arbeidsdepartementet i Afghanistan, ble evakuert til Norge.

– I møter med Taliban-ledere, så oppfattet jeg dem faktisk som respektfulle og imøtekommende. Kvinners rettigheter i et islamsk perspektiv har vært en svært krevende kamp, men har funnet en viss plass i Afghanistan, sier Afghani til VG.

– Om man vil opprettholde det vi har oppnådd, så kan ikke Taliban bli isolert av omverden. Det har man forsøkt før. Akkurat nå finnes det ikke noe annet alternativ enn å gå i dialog med dem, sier Afghani til VG.

Norge, og de fleste vestlige land, har skiftet omtrent all bistand til Afghanistan fra langsiktige prosjekter til humanitær hjelp. En kortsiktig strategi, mener Afghani.

– Akkurat nå trenger Afghanistan humanitær bistand i form av nødhjelp. Men landet trenger også langsiktige prosjekter, som går via statsapparatet. Da må man gå via Taliban, så lenge de er makthaverne på bakken, sier aktivisten.

– Nå kan man bruke forhandlingsrommet til å sette krav til Taliban, som at kvinners rettigheter blir respektert. De må man også inngå noen kompromisser, slår Afghani fast.

HVEM FÅR GÅ PÅ SKOLEN: Afghanske jenters rett til å gå på skole er ett av de viktigste, og vanskeligste, spørsmålene i dialogen med Taliban.

Hun er dermed enig med norske Terje Watterdal, som nylig returnerte til Kabul, og oppfordrer Vesten til å fortsette å gi støtte til Talibans Afgahnistan, siden alternativet er så mye verre.

Men å støtte forsøk på dialog med Taliban er omstridt, også blant afghanske menneskerettsaktivister som er blitt evakuert.

Nylig traff en gruppe på fire afghanske aktivister statsminister Erna Solberg, og deres budskap var klokkeklart: – Man kan ikke stole på Taliban, sa aktivistene.

– Politisk vanskelig

Generalsekretær i Afghanistankomiteen, Liv Kjølseth, deler Jamila Afghanis syn, på at man ikke kommer utenom en form for dialog med Taliban.

– Norge må gå inn for en dialog med de nye makthaverne. Politisk er det veldig vanskelig å gi bistand til den afghanske staten nå som den er styrt av Taliban, men alternativet er at man risikerer å miste 20 års investering, sier Kjølseth.

– Vi må avpolitisere bistand, spesielt til helse og utdanning, og sørge for fortsatt støtte til det sivile samfunn, fortsetter hun.

KREVER SIN RETT: Afghanske kvinner demonstrerer utenfor det som tidligere var departementet for kvinners rettigheter. Bildet er fra 19. september, litt over én måned etter Taliban tok makten i Kabul.

Ber om bosetting i Oslo

Afghanistankomiteen, og åtte andre norske menneskerettighetsorganisasjoner, har samtidig en sterk oppfordring til den norske regjeringen.

– Vi ber om at Jamila Afghani, og andre menneskerettsaktivister, blir bosatt i Oslo og ikke blir spredd rundt i hele Norge. Det er viktig at dette miljøet kan danne et nettverk der de kan samarbeide tett i det daglige, sier Kjølseth.

Hun legger til at hun er glad for at Erna Solberg i intervjuet med VG åpnet for å finne en plattform for å støtte menneskerettsforsvarere som er evakuert til Norge, og håper at konkrete forslag spilles over til ny regjering.

– Et samlet eksilmiljø vil være svært viktig for å kunne påvirke politikken i Afghanistan gjennom sine lokale kontakter på bakken i Afghanistan, og gjennom sine kontakter i det internasjonale samfunnet. Derfor er det viktig at de kan jobbe sammen i Oslo, der de tilbys kontorplass i Menneskerettighetshuset.

