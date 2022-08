Trump avhøres: Nekter å svare på spørsmål

Tidligere president Donald Trump har ankommet statsadvokaten i New Yorks kontor onsdag. Trump sier han nektet å svare på statsadvokatens spørsmål, ifølge Reuters.

Den tidligere presidenten vinket til oppmøtt presse da han forlot Trump Tower i New York for den korte kjøreturen til statsadvokatens kontor, som også ligger på Manhattan.

Trump har nå kommet med en uttalelse om at han ikke ville svare på spørsmål i avhøret, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Jeg avslo å svare på spørsmål slik enhver borger har rett til ifølge den amerikanske grunnloven, sa Trump i uttalelsen.

Videre står det at Trump selv tidligere har stilt spørsmålet « Hvis du er uskyldig, hvorfor unnlater du sa å svare?», men at han nå legger til «nå vet jeg svaret på det spørsmålet».

Avhøret omtales som et avgjørende vendepunkt i en langvarig etterforskning av Trumps forretninger.

Ifølge New York Times er det mye på spill for Trump, som i flere måneder har forsøkt å unngå et avhør.

Avhøret knyttes ikke til ransakingen av Trumps bolig i Florida natt til mandag.

PÅ VEI: Trump i det han forlater Trump Tower på 5th Avenue for å dra til statsadvokatens kontor, som også ligger på Manhattan i New York.

Stevnet for forakt for retten

Donald Trump ble i april stevnet for forakt for retten etter at han ikke hadde overlevert etterlyste dokumenter til Statsadvokat i New York, Letitia James.

USAs 45. president etterforskes for uriktige verdivurderinger, og må betale 10.000 dollar for hver dag han ikke leverer dokumentene som retten har bedt om. Fristen var 31. mars.

Letitia James etterforsker om Trump har oppgitt feil verdi på eiendomsformuen for å få et bedre økonomisk utgangspunkt for lån og forsikringer, samt skattefordeler.

NBC News skriver at James' kontor vurderer om de skal reise et sivilt søksmål mot Trump og selskapet Trump Organization, og skal ha «avdekket betydelige bevis som viser tallrike feilaktige fremstillinger i Trumps regnskap gitt til banker, forsikringsselskaper og den amerikanske skatteetaten.»

Trumps advokater hevder at han har levert inn det han har vært avkrevd.

Donald Trumps sønn Eric Trump sier at ransakingen skyldes at USAs nasjonalarkiv ønsker å få flere dokumenter utlevert.

– Heksejakt

Trump har tidligere postet om innkallingen i harde ordelag på sin egne sosiale media-plattform Truth Social, og følgende om at han skulle møte statsadvokaten:

– For en fortsettelse av den største heksejakten i amerikansk historie! Mitt fantastiske selskap og jeg blir angrepet fra alle sider. Bananrepublikk!

Bananrepublikk er en nedsettende betegnelse brukt om flere små, politisk ustabile stater i Latin-Amerika.

Flere saker

Det er en rekke ulike straffesaker som nå pågår mot den tidligere presidenten i USA.

FBI har i lang tid etterforsket Trumps rolle i stormingen av Kongressen i januar 2021, da Joe Bidens valgseier skulle godkjennes.

I delstaten Georgia etterforskes Donald Trumps forsøk på å få valgresultatet endret der.

I Washington D.C har regjeringsadvokaten gått til sak mot Trump for å ha overbetalt sitt eget familieselskap med over en million dollar i forbindelse med ansettelsen i januar 2017.

Også i Westchester County i New York gransker de eks-presidenten. Der etterforskes Trumps organisasjon for å ha lurt lokale myndigheter når de oppga verdien på en golfbane, med det formål å redusere skatten.

