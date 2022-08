Forsker: «Ikke urimelig» at Trump frykter partisk rettsbehandling

– Det er ikke helt urimelig for Trump å betvile at han får en helt fair rettsbehandling, sier USA-forsker Hilmar Mjelde.

Da Trump onsdag møtte på statsadvokatens kontor for avhør, nektet han å svare på spørsmål.

– Jeg avslo å svare på spørsmål slik enhver borger har rett til ifølge den amerikanske grunnloven, sa Trump i en uttalelse.

I uttalelsen Trump har offentliggjort onsdag, står det at Trump selv tidligere har stilt spørsmålet « Hvis du er uskyldig, hvorfor unnlater du å svare?», men at han nå vet «svaret på det spørsmålet»:

– Når din familie, selskapet ditt og alle menneskene rundt deg har blitt mål for en ubegrunnet politisk motivert heksejakt, støttet av advokater, påtalemyndigheter og fake news-media, har du ikke noe valg, siterer New York Times Trump fra uttalelsen.

Forsker på amerikansk politikk ved Norce, Hilmar Mjelde, mener at Trumps bekymring for å ikke behandles rettferdig i rettssystemet ikke nødvendigvis er helt ubegrunnet.

– Det skal sies at statsadvokaten i New York er en folkevalgt demokrat, og hun var i fjor guvernørkandidat for Demokratene. Hun kan sies å ha drevet valgkamp mot Trump, og da sikter jeg til konkrete ting hun har sagt. Så det er ikke helt urimelig for Trump å betvile at han får en helt «fair» rettsbehandling her, selv om jeg på ingen måte blir overrasket om han har noen lik i lasten, sier Mjelde til VG.

FORSKER: Hilmar Mjelde er forsker i sammelignende politikk ved forskningsinstituttet Norce og har blant annet amerikansk politikk som kompetansefelt.

– Ser ikke bra ut

Avhøret omtales som et avgjørende vendepunkt i en langvarig etterforskning av Trumps forretninger. Ifølge New York Times er det mye på spill for Trump, som i flere måneder har forsøkt å unngå et avhør.

USA-kjenner Mjelde sier til VG at man velger normalt ikke å svare i avhør når det kan inkriminere deg, altså påføre deg straffeansvar, men at loven i New York er ganske kompleks.

– Å ikke svare kan beskytte Trump mot selvinkriminering, men ikke nødvendigvis. Det kommer an på hvilken type sak eller saker som eventuelt reises mot Trump senere, om det er en sivilsak eller en straffesak, sier Mjelde.

Uansett tolkes det å ikke svare ofte som et uttrykk for skyld av offentligheten, sier forsker Mjelde.

– Derfor ser det ikke bra ut når en amerikansk president gjør det. Det er liksom under embedets verdighet å i det hele tatt havne i faresonen ved å måtte stille i en rettsak, sier forskeren til VG.

Avhøret knyttes ikke til ransakingen av Trumps bolig i Florida natt til mandag.

PÅ VEI: Trump i det han forlater Trump Tower på 5th Avenue for å dra til statsadvokatens kontor, som også ligger på Manhattan i New York.

«Spiller ingen rolle»

Å avfeie anklager med at det pågår en heksejakt mot han, er kjente toner fra Trump, sier professor i Nord-Amerikastudier ved Uppsala Universitet, Dag Blanck, til VG.

– Helt siden han ble president har det jo pågått mange ulike etterforskninger, og alle utredninger handler i følge Trump om at han er et offer, sier professoren.

Hva er det naturlig at vil skje videre nå?

– Nå vil jeg anta at ballen ligger hos påtalemyndigheten for å vurdere om bevisene likevel er sterke nok til å videre med en sak uten vitnemålet fra Trump.

Selv om en eventuell dom og straff neppe vil slå positivt ut for Trumps mulige videre politiske liv, så kan det få langt mindre å si for Trump, enn det ville hatt for andre politikere, mener Blanck.

– For dem som allerede er lojale tilhengere av han, spiller det ingen rolle. De mener dette er en politisk motivert forfølgelse og tror på han uansett. For dem som ikke liker Trump blir det en bekreftelse på at Trump er en skurk. Det spennende er hva dette vil ha å si for dem som ligger midt mellom. Vil noen av dem si at «nok er nok»?, spør USA-kjenneren.

USA-EKSPERT: Dag Blanck er professor i Nord-Amerikastudier ved Universitetet i Uppsala.

Stevnet for forakt for retten

Donald Trump ble i april stevnet for forakt for retten etter at han ikke hadde overlevert etterlyste dokumenter til statsadvokaten i New York, Letitia James.

USAs 45. president etterforskes for uriktige verdivurderinger, og må betale 10.000 dollar for hver dag han ikke leverer dokumentene som retten har bedt om. Fristen var 31. mars.

Letitia James etterforsker om Trump har oppgitt feil verdi på eiendommene sinefor å få et bedre økonomisk utgangspunkt for lån og forsikringer, samt skattefordeler.

NBC News skriver at James' kontor vurderer om de skal reise et sivilt søksmål mot Trump og selskapet Trump Organization, og skal ha «avdekket betydelige bevis som viser tallrike feilaktige fremstillinger i Trumps regnskap gitt til banker, forsikringsselskaper og den amerikanske skatteetaten.»

Trumps advokater hevder at han har levert inn det han har vært avkrevd.

Donald Trumps sønn Eric Trump sier at ransakingen skyldes at USAs nasjonalarkiv ønsker å få flere dokumenter utlevert.

– Heksejakt

Trump har tidligere postet om innkallingen i harde ordelag på sin egne sosiale media-plattform Truth Social, og følgende om at han skulle møte statsadvokaten:

– For en fortsettelse av den største heksejakten i amerikansk historie! Mitt fantastiske selskap og jeg blir angrepet fra alle sider. Bananrepublikk!

Bananrepublikk er en nedsettende betegnelse brukt om flere små, politisk ustabile stater i Latin-Amerika.

Flere saker

Det er en rekke ulike straffesaker som nå pågår mot den tidligere presidenten i USA.

FBI har i lang tid etterforsket Trumps rolle i stormingen av Kongressen i januar 2021, da Joe Bidens valgseier skulle godkjennes.

I delstaten Georgia etterforskes Donald Trumps forsøk på å få valgresultatet endret der.

I Washington D.C har regjeringsadvokaten gått til sak mot Trump for å ha overbetalt sitt eget familieselskap med over en million dollar i forbindelse med ansettelsen i januar 2017.

Også i Westchester County i New York gransker de eks-presidenten. Der etterforskes Trumps organisasjon for å ha lurt lokale myndigheter når de oppga verdien på en golfbane, med det formål å redusere skatten.

