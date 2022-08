STRATEGISK: Atomkraftverket i Zaporizjzja forsyner et stort område med kraft, og ligger i en region som russerne vil skal bli en del av Russland.

Russland varsler «folkeavstemning» i ny, okkupert region

Russiske okkupanter vil holde en folkeavstemning om «gjenforening med Russland» i regionene rundt atomkraftverket i Zaporizjzja, melder russiske nyhetsbyrå.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tirsdag melder russiske nyhetsbyrå at Russlands okkupasjonsstyrker vil avholde en folkeavstemning om «gjenforening med Russland» i regionene rundt atomkraftverket Zaporizjzja. Avstemningen vil sannsynligvis skje i september, skriver RIA.

– Valgkommisjonen vil i nær fremtid bestemme datoen og hvordan avstemningen skal foregå, sier den russisk-innsatte lederen for den regionale administrasjonen i Zaporizjzja, Yevhen Balytskyi, ifølge nyhetsbyrået.

En folkeavstemning på ukrainsk territorium om å bli en uavhengig republikk ble først utført av russerne på Krim-halvøya i 2014. Avstemningen har vært gjenstand for massiv kritikk. Siden fulgte avstemningene i Luhansk og Donetsk like før Russland invaderte Ukraina i februar i år.

Både i Zaporizjzja-området og den nærliggende Kherson-regionen har russiske okkupasjonsmakter dannet nye administrasjoner, og russiske TV – og radiokanaler sender derfra. « Regionene har annonsert planer om å bli en del av Russland» , hevder nyhetsbyrået RIA.

HOLDER AVSTEMNING: Yevhen Balytskyi er innsatt av Russland som leder for den regionale administrasjonen i Zaporizjzja og annonserte avstemningen tirsdag.

«Humbug»

En folkeavstemning er ikke et overraskende trekk fra russiske myndigheter, sier oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen.

– Russerne har lenge antydet og nærmest annonsert at de vil opprette en ny «uavhengig republikk» i området nord for Krim-halvøya, slik de gjorde på Krim og i Luhansk og Donetsk.

Allerede har det vært tegn på dette, gjennom russifisering av regionen, innføring av russisk valuta, lokal administrasjon og innføring av russisk på skolen, forteller Karlsen til VG.

– De kommer til å utføre en humbug folkeavstemning som vil gi et skinn av legitimitet, deretter vil de opprette en republikk og be Russland om å anerkjenne dem som selvstendig republikk, sier oberstløytnanten.

I Russland vil nok propagandaen rundt avstemningen overbevise mange, mens knapt noen i Vesten vil feste lit til den, mener Karlsen. Vestens anerkjennelse spiller heller ikke så stor rolle for de russiske makthaverne, sier han.

– Det som er viktig for russerne nå er å unngå ressurskrevende protester mot krigføringen internt i Russland, og det å etablere en republikk som ber om å bli anerkjent stemmer godt med det, forklarer Karlsen til VG.

KRIGSEKSPERT: Oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen, følger krigen nøye.

Jurist: – Juridisk tvilsomt

Å arrangere slike folkeavstemninger på okkupert, ukrainsk territorium er juridisk tvilsomt, forteller høyskolelektor og jurist ved Forsvarets høgskole Jo Andreas Sannem.

– En okkupasjonsmakt har i utgangspunktet bare enkelte bestemte rettigheter etter folkeretten, knyttet til sikkerhet. Å arrangere en slik avstemning vil nok være nok en krenkelse av ukrainsk suverenitet, sier Sannem til VG.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varslet mandag at han utelukker forhandlinger med Russland dersom russerne holder folkeavstemninger i okkuperte områder.

«RUSSISK»: Innbyggerne i den okkuperte byen Melitopol i Zaporizjzja-regionen har blitt utdelt russiske pass.

Status nå: Utmattelseskrig

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen sier til VG at det uansett er lite som tyder på at forhandlinger om en fredsavtale mellom partene er aktuelt nå.

– Per i dag virker det ikke som noen av partene er interessert i forhandlinger. Generelt kan man si at forhandlinger kommer i to situasjoner – når en av partene har gjort det ganske bra, eller når tapene og kostnadene har blitt så store for en av partene at man må finne en annen løsning.

Ingen av delene ser ut til å være tilfelle nå, mener han.

– Alt tyder nå på at dette blir langvarig. Min beste vurdering er at vi står i en utmattelseskrig der ingen av partiene er i stand til å få til noen store erobringer eller endring av kartet i løpet av de nærmeste ukene, mener Karlsen.

Frykter atomkrise

Russland tok kontroll over den sørligste delen av Zaporizjzja i de første dagene etter invasjonen 24. februar.

Atomkraftverket er et strategisk viktig objekt, fordi den som kontrollerer det, har kontroll på krafttilgangen i et stort område.

De siste dagene har atomkraftverket blitt beskutt, noe som utgjør en stor reel risiko for en atomkrise, ifølge Generaldirektør for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Rafael Grossi.

Også norske myndigheter for uttrykt bekymring for kraftverket. Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet følger situasjonen nøye og har høynet beredskapsnivået, melder NTB.