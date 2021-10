FREDSPRISVINNER: Journalisten Dmitrij Muratov.

Nobelprisvinner Muratov: − En pris til mine drepte venner

Prisen viser at menneskerettigheter verdsettes over alt annet, sier en av nobelprisvinnerne til VG.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fredsprisvinner Dmitrij Muratov hyller sine kolleger som er drept i sin innsats for uavhengig journalistikk og menneskerettigheter.

Fredag ble han tildelt fredsprisen sammen med den filippinske journalisten Maria Ressa. De får prisenfor deres undersøkende journalistikk under stadig verre forhold.

Seks personer tilknyttet hans avis Novaja Gazeta, fire av dem journalister, en advokat og en aktivist har måttet bøte med livet.

– Det er deres pris. Dette er en pris til mine drepte venner, sier en beveget Muratov på telefonen til VG fra Moskva.

– Hvorfor?

– Fordi de ga sitt liv for å forsvare menneskerettigheter og gjøre sin profesjonelle jobb som journalister.

Dette var begrunnelsen for prisen:

Muratov forteller at prisen betyr mye for han og resten av Novaja Gazeta.

– Den er veldig viktig for oss. Det viser at menneskerettigheter verdsettes høyere enn noe annet.

– Hva mener du?

– At det ikke er gass eller olje som verdsettes høyest, men menneskerettigheter.

Vurderte å legge ned

Muratov grunnla avisa sammen med tidligere kolleger fra Komsomolskaja Pravda i 1993 - og med Mikhail Gorbatsjov som første styreleder. Men som Muratov trekker frem, har arbeidet kostet.

Disse seks personene med tilknytning til Novaja Gazeta har mistet livet i jobben mellom år 2000 og 2009:

Igor Domnikov,

Jurij Sjtsjekotsjikhin,

Anna Politkovskaja,

Anastasija Baburova,

Stanislav Markelov

Natalja Estemirova

– I dag har de alle mottatt Nobelprisen, sier Muratov i en kommentar ifølge Novaja Gazeta.

– Motstanderne er blitt møtt med trakassering, trusler om vold og drap. Seks av journalistene er blitt drept, fremhever Nobelkomiteen.

Den kjente journalisten Anna Politkovskaja var blant de som jobbet i Novaja Gazeta da hun ble drept i 2006. Muratov sa under et norgesbesøk i 2017 at han vurderte å legge ned avisen etter drapet på Politkovskaja.

– Stadig verre forhold

Vinneren ble kunngjort av Den Norske Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen på en pressekonferanse klokken 11.00.

– Demokrati og pressefrihet står overfor stadig verre forhold, sier Reiss-Andersen i sin begrunnelse.

Maria Ressa er en av grunnleggerne bak nyhetsstedet Rappler, et nyhetsmagasin for undersøkende journalistikk.

Dimitrij Muratov er en russisk journalist og grunnlegger og ansvarlig redaktør i avisen Novaja Gazeta.

Nobelkomiteen trekker frem at begge prisvinnerne har levert viktig undersøkende journalistikk og forsvart ytrings- og pressefriheten under vanskelige forhold.

Ressa: – Sjokkert

– Jeg er sjokkert, og det er følelsladet. Takk til Fredskomiteen for å anerkjenne hva vi går gjennom, sier Ressa til TV 2.

– Hva betyr dette for ditt arbeid?

– Det betyr at vi kan fortsette med det vi gjør. Det gir energi. Problemet med hva vi gjør, er at så mye skjer i mørket. Nå kan vi fortsette å gjøre journalistikk, og etterforskning som vil holde de med makt ansvarlig. Måten sosiale medier har latt diktatorer å ta makt og rive ned demokratier fra innsiden. Takk for å anerkjenne arbeidet journalister står overfor i dag, sier hun til kanalen.