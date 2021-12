Smitten i Danmark: − Mer og mer omikron

Torsdag registrerte Danmark rekordhøye 9999 nye smittetilfeller. Omikron står for flere og flere av tilfellene i landet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er mer og mer omikronvarianten som dominerer. Hvis vi ikke gjør noe, vil smitten fortsette oppover, og det er et problem, sa direktør i Statens Serum Institut, Henrik Ullum under en pressekonferanse om coronasituasjonen i Damark torsdag.

Visedirektøren i Sundhedsstyrelsen Helene Probst og direktør i Styrelsen for pasientsikkerhet, Anette Lykke Petri var også til stede under pressekonferansen.

Her snakket de om det stadig høyere smittepresset i landet.

Ullum poengterte at antall innlagte så langt ikke har hatt tilsvarende vekst som antall smittede.

Men han advarte likevel om at også denne kurven kunne stige kraftig om smittepresset ikke dempes.

Torsdag ble det registrert 9999 smittetilfeller i Danmark, av disse sto omikronvarianten for 2962.

Det er særlig såkalte supersprederarrangement i utelivet som fører til stor spredning av omikron, ifølge Ullum.

– Vi er som helsemyndigheter veldig bekymret for utviklingen, sier han, og legger til at uteliv og kulturliv er noe de vil se nærmere på når de vil gi sine råd til den danske regjeringen.

– Jeg kan ikke si nøyaktig hva vi anbefaler, men vi anbefaler at det skjer noe for å bremse smittespredningen vi ser nå, sier han.

DIREKTØR: Henrik Ullum i Statens Serum Institut i Danmark.

Vil utvide sykehuskapasiteten

Ifølge Helen Probst i Sundhedsstyrelsen er vaksinasjon fremdeles det helt avgjørende verktøyet i bekjempelsen av smittepresset.

Hun sa også at danske helsemyndigheter nå venter et enda høyere press på helsevesenet og at antall innleggelser vil stige i takt med at omikronvarianten blir den dominerende varianten.

For å forhindre sprengt sykehuskapasitet, er det to hovedområder danskene nå vil fokusere på.

– Med tanke på sykehusområdet går vi to ben: Forebygging av innleggelser og å gjøre sykehusvesenet mer robust, sa Probst og la til:

– Forebyggingen er blant annet ved å vaksinere, men det er også hygienerådene.

Sundhedsstyrelsen har bedt om konkrete planer for hvordan Danmark nå kan øke antall sengeplasser på sykehus landet over, opplyste Probst også.

Smittede går på jobb på sykehjem

Ansatte på sykehjem går nå på jobb selv om er coronasmittet, opplyste direktør i Styrelsen for pasientsikkerhet, Anette Lykke Petri under pressekonferansen.

– Sett fra en helsefaglig synsvinkel er det selvfølgelig ikke akseptabelt, men man er nødt til å veie tingene opp mot hverandre – fordi alternativet er at det ikke er hender til å ta seg av dem som virkelig trenger det, sa hun og la til:

– Jeg må ta det som et tegn på hvor alvorlig situasjonen er noen steder.

Varsler nye tiltak

Tidligere torsdag varslet statsminister Mette Fredriksen i et innlegg på Facebook at det vil være behov for nye tiltak for å få ned smitten.

– Smittetallene er - dessverre, som ventet – svært, svært høye. Myndighetene vil gi en status senere i dag, skrev Fredriksen.

STATSMININSTER: Mette Fredriksen i Danmark.

Epidemikommisjonen, en rådgivende gruppe for pandemihåndteringen, er ifølge statsministeren i gang med å forberede disse tiltakene.

Under torsdagens pressekonferanse ville ikke Ullum i Statens Serum Institut åpne særlig opp rundt hvilke tiltak de har anbefalt regjeringen å innføre.

Men han sa at helsemyndighetene er veldig bekymret over smitteutviklingen og at det er opplagt å se på ute- og kulturlivet.

– Det viktigste er fortsatt å få tredje vaksinestikk. Jo før, dess bedre, skrev Fredriksen på Facebook.

Med dagens høye smittetall setter Danmark ny smitterekord fjerde dagen på rad. Av alle som tester seg, tester 4,27 prosent positivt, ifølge dansk TV 2.

Antall coronapasienter på danske sykehus er nå 517.