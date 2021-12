MANGE MILLIONER ÅR: Selv om fossilet er svært gammelt var det helt intakt.

Forskere har funnet unikt fossil-foster

Fossilet som ble funnet i Sør-Kina skal være minst 66 millioner år gammelt, og ligger i en positur man ikke før har sett hos dinosaurer.

Dinosaurembryoet ligger akkurat som en kylling i egget sitt. Fossilet ble oppdaget i Ganzhou, Sør-Kina og tilhørte en tannløs theropod-dinosaur, eller oviraptorosaur, som forskerne kalte «Baby Yingliang», skriver The Guardian.

– Det er et av de beste dinosaur-embryoene som noen gang er funnet i historien, sa Fion Waisum Ma, en forsker ved University of Birmingham som var medforfatter av en artikkel i tidsskriftet iScience, til AFP.

Ma og kollegene så at Baby Yingliangs hode lå under kroppen, med føttene på hver side og ryggen krøllet – en holdning som tidligere var usett hos dinosaurer, men lik moderne fugler.

SOM EN KYLLING: Embryoet lå akkurat slik vi har sett fugler ligge før de klekkes.

Mellom 66 og 72 millioner år gammel

Hos fugler styres atferden av sentralnervesystemet og kalles «tucking». Kyllinger som forbereder seg på klekking, legger hodet under høyre vinge for å stabilisere hodet mens de knekker skallet med nebbet.

Baby Yingliang måler omtrent 27 cm lang fra hode til hale og ligger inne i et 17 cm langt egg på Yingliang Stone Natural History Museum i Kina.

Forskere mener at fossilet er mellom 66 og 72 millioner år gammel, og sannsynligvis ble bevart av et plutselig gjørmeskred som begravde egget og beskyttet det mot andre dyr, skriver The Guardian.

Dinosauren ville ha vokst to til tre meter hvis den hadde levd til å bli voksen, og ville trolig ha livnært seg av planter. Prøven var en av flere fossilegg som ble glemt i lagring i flere tiår, skriver avisen.

– Et av de vakreste fossilene jeg har sett

Forskerteamet mistenkte at egget kunne inneholde ufødte dinosaurer, og skrapet av en del av Baby Yingliangs eggeskall for å avdekke embryoet gjemt i egget.

– Dette dinosaurembryoet inne i egget er et av de vakreste fossilene jeg noen gang har sett, sier professor Steve Brusatte ved University of Edinburgh, en del av forskerteamet, i en uttalelse.

Teamet håper å studere Baby Yingliang i større detalj ved å bruke avanserte skanningsteknikker for å avbilde hele skjelettet, inkludert hodeskallebeina, fordi deler av kroppen fortsatt er dekket av stein.