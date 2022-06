STENGT: Libanon er midt i den dypeste økonomiske krisen i landets historie, og mange banker har stengt ned.

Norske bistandsmidler forsvant: Organisasjon krever gransking

BEIRUT (VG) Minst 32 millioner norske bistandskroner er forsvunnet på grunn av dårlige vekslingskurser. Nå krever Transparency International at UD gransker.

– Det er hårreisende at såpass mye penger går tapt i vekslingskurser. Dette er sårt tiltrengte penger til mennesker i nød.

Det sier Gro Skaaren-Fystro, spesialrådgiver for Transparency International Norge. De er en ikke-statlig organisasjon med mål om å bekjempe korrupsjon.

Nylig kunne VG melde at minst 32 millioner kroner som Norge donerte gjennom FN ble borte i 2020 i Libanon på grunn av dårlige vekslingskurser. Bistandsmidlene har fått vesentlig dårligere valutarater enn libanons befolkning har benyttet i det daglige. Også andre land som har donert gjennom FN har mistet verdier.

Utenriksdepartementet (UD), som er med på å dele ut midlene, har bekreftet til VG at de ikke har regnet på mulig valutatap og dermed ikke vet om penger er forsvunnet.

– Hvis det er riktig at UD ikke har regnet på dette selv, er det litt spesielt, og det er bra det avdekkes i mediene. Dette må undersøkes, og det er vel naturlig at UDs sentrale kontrollenhet ser nærmere på dette, sier Skaaren-Fystro.

– Målet må være at bistandspengene i størst mulig grad kommer de mest sårbare gruppene til gode. Da kan man ikke akseptere at store summer forsvinner på denne måten. Pengene må kanaliseres bedre.

VG har forelagt spørsmål til Utenriksdepartementet (UD) hvorvidt de vil følge Transparency International Norges oppfordring om å granske dette.

Det svarer UD ikke på, og sier at et eventuelt økonomisk mislighold er noe som undersøkes av organisasjonene selv.

UD sier også at VGs utregninger blir hypotetiske fordi FN har måttet forholde seg til bankene.

– FN må forholde seg til landets myndigheter og de lover og reguleringer som gjelder i de landene de jobber i. FN-organisasjonene har altså ingen mulighet til å benytte såkalt markedskurs, skriver statssekretær Henrik Thune i en e-post til VG, via UDs kommunikasjonsavdeling.

Den jevne libaneser bruker nå det parallelle pengemarkedet, hvor de veksler hos pengeforhandlere, når de skal veksle dollar.

Info Slik forsvant bistandsmidlene I flere år har bistandsorganisasjoner slitt med å få bistandsmidlenes reelle verdi inn til mottagerne i Libanon etter at middelhavslandets økonomi kollapset i 2019. Bistandsmidlene har måttet gå gjennom libanesiske banker, hvor store verdier har forsvunnet fordi bankvesenet har gitt en annen valutarate enn det markedet tilsier. Slik som da to FN-organisasjoner i 2020 skulle gi 65,57 millioner norske skattekroner til sårbare mennesker i Libanon. 32 millioner kroner av disse forsvant til bankvesenet i stedet. Bankene har lenge insistert på at verdien av én dollar er 1500 libanesiske pund (LBP), mens markedet akkurat nå mener at én dollar er verdt rundt 30 000 LBP. Libanesere veksler dollar om til libanesiske lire hos pengeforhandlere og oppnår da en langt bedre kurs Bistandsorganisasjoner har måttet forholde seg til de offisielle vekslingskursene, noe som har gjort at den reelle verdien av bistanden som når flyktningene, er blitt lavere. Vis mer

FLUKT: Syriske flyktninger har bodd i Libanon i elleve år, men forholdene er svært vanskelig for mange. De er helt avhengig av bistand for å klare seg.

Statssekretær Henrik Thune sier at UD er kjent med utfordringene knyttet til vekslingskurser i Libanon.

– Vi har jobbet med dette lenge og fortsetter å jobbe for å imøtekomme de negative konsekvensene for befolkningen, sier han.

I 2019 kollapset økonomien i Libanon spektakulært vis. Valutaen har mistet 90 prosent av verdien og store deler av befolkningen er drevet ut i akutt fattigdom siden.

Verdensbanken har kalt det en av verdens verste økonomiske kriser siden 1850-tallet.

Utenriksdepartementet sier at FN-organisasjonene hele tiden har jobbet for å få de best mulige valutakursene i en krevende situasjon.

KOLLAPS: Libanesiske sikkerhetsstyrker vokter en bank. Demonstranter tok i januar til gatene for å demonstrere mot landets bankvesen. Vanlige libanesere har mistet sparepengene sine etter at banksystemet kollapset i 2019.

Der de to FN-organisasjonene WFP og UNHCR brukte libanesiske banker til å veksle bistandsmidlene før de nådde ut til flyktningene, valgte FN-organisasjonen UNICEF å gå over til å gi kontantutbetalinger i dollar via lokale pengeoverføringstjenester som Western Union.

– Vi gir støtte i amerikanske dollar for å unngå tap av verdi opp mot vekslingsraten. Det er gunstig både for donorene og mottagerne, sier Maya Outayek, talsperson for Unicef i Libanon til VG.

UD og andre FN-organisasjoner har tidligere uttalt at det ikke heller har vært problemfritt å gi kontantutbetalinger i dollar da dette kan være med på å øke spenningene mellom syriske flyktninger og libanesere.

– UD har sagt at de ikke har hatt noe valg, og at utbetalingene måtte fortsette.

– De kan ikke bare stilltiende aksepterer at pengene forsvinner bare fordi det er sånn man må gjøre det. En toneangivende giver som UD må bidra til å finne løsninger på problemet. Det er veldig passivt å aksepterer at man må regne med litt svinn. Det er skuffende, sier Gro Skaaren-Fystro i Transparency International Norge.