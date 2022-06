SPERRET AV: Politiet har sperret av området der journalisten Dom Philips (57) og urfolkseksperten Bruno Pereira (41) forsvant.

Brasiliansk TV-kanal: Mistenkte har tilstått drap på Dom Philips og Bruno Pereira

De to brødrene som er pågrepet i forbindelse med forsvinningen av den britiske journalisten Dom Philips (57) og urfolkseksperten Bruno Pereira (41) skal ha tilstått å ha drept dem.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det melder den brasilianske TV-kanalen Band News

Kanalen skriver at det føderale politiet vil holde en pressekonferanse i løpet av onsdag kveld norsk tid.

Nyhetsbyrået Reuters skriver ved 19.30-tiden at CNN Brasil melder det samme.

Brasiliansk politi meldte natt til onsdag at de hadde pågrepet en andre person i forbindelse med forsvinningen. Den pågrepne, fiskeren Oseney da Costa de Oliveria, er broren til Amarildo da Costa de Oliveria, også kjent som Pelado, som allerede var pågrepet i saken.

Det ble mandag meldt at de to var funnet døde, men politiet avviste senere dette. De bekreftet imidlertid at det var gjort funn av levninger, men at disse ikke var identifiserte.

En av de mistenkte blir pågrepet onsdag. Urbefolkningen hjeloer politiet i søket etter Bruno Pereira og Dom Phillips tirsdag. Politiet holder vakt ved stedet der en av de mistenkte blir pågrepet.

Den brasilianske ambassadøren i Storbritannia, Fred Arruda, har beklaget til Phillips’ familie for å feilaktig informere dem om at de var funnet døde.

Phillips, som lenge har vært tilknyttet avisen The Guardian, jobbet nå med en bok om vern av regnskogen. Pereira var ansatt i den brasilianske urfolksetaten Funai. Brasilianske menneskerettsgrupper har fortalt at de to mottok trusler.

De forsvant 5. juni etter at de hadde vært på reportasjereise i fire dager i Javari-regionen i Amazonas.

Urfolk som var sammen med de to, har sagt at Pelado rettet våpen mot dem dagen før de forsvant. Han har nektet for å ha gjort noe galt og hevder at politiet har torturert ham for å få en tilståelse, har familien sagt til nyhetsbyrået AP.