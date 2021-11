DØDSFARTØYET: En livbåt tømt for luft ble funnet på Loon Beach i Dunkerque, nær Calais i Frankrike, dagen etter at 27 migranter døde under et forsøk på å krysse Den engelske kanal. Det er uklart om migrantene brukte denne båten.

Slik var dramaet i Den engelske kanal: − Mayday, mayday

Nødanropene til den franske kystvakten vitner om dramaet da 27 personer mistet livet i båttragedien.

Av Silje Kathrine Sviggum

I nødanropet, som er publisert av Sky News, kan man høre at kystvakten på fransk side varsler alle båter i området.

– Mayday relay, Mayday relay, Mayday relay. Dette er en Gris Nez nødssituasjon, sier den kvinnelige radiooperatøren – med henvisning til havet utenfor klippene ved Gris Nez, som er Frankrikes nærmeste landpunkt til England.

Hun fortsetter med å opplyse at minst 15 personer har havnet i sjøen.

Totalt 27 personer – 17 menn, syv kvinner, to tenåringsgutter og en jente – døde nær Calais da de prøvde å ta seg over til England med en livbåt. En av kvinnene som omkom, var gravid.

To personer overlevde.

Ulykken onsdag kveld er den dødeligste som har rammet migrantruten mellom Frankrike og Storbritannia siden den ble tatt i bruk i stor skala i 2018.

Sjokkerende scener

Døde og bevisstløse mennesker ble funnet i vannet etter at en fisker slo alarm.

Charles Devos i livbåtredningstjenesten i Calais, var en av de første redningsarbeiderne på stedet.

Han var med på å trekke døde kropper opp fra sjøen og forteller til Sky News om grufulle scener. Han beskriver hvordan den punkterte livbåten hadde tømt seg for luft og at scenene som utspilte seg var «veldig, veldig sjokkerende».

– Jeg kan ikke huske en slik tragedie. Den er ubeskrivelig, sier Devos til nyhetskanalen.

Foto: BEN STANSALL / AFP

Kollapset og tømt for luft

Hans teori er at ulykken kan ha skjedd fordi båten – som han beskriver som en oppblåsbar, lett båt på om lag ti meters lengde – var lasset altfor full. Han påpeker også at folk ofte undervurderer Den engelske kanal ved å tro at sjøen er stille når den i virkeligheten nær alltid har «hakkete bølger».

– Det var litt som filmen «Titanic» da du så alle disse menneskene stupte i vannet, drukne, uten hjelpemidler til å kunne reddes. Dessverre var vi bare i stand til å hente opp de døde.

Ifølge Davos er det ikke første gangen han må bedrive redningsarbeid med denne typen båter. Ofte er båtene lastet med over dobbelt så mange som de er beregnet for.

GJENNOMVÅTE: Migranter på vei til et herberge etter et mislykket forsøk på å krysse Den engelske kanal 25. november.

Ber Macron og Johnson om hjelp

Frankrikes president Emmanuel Macron har lovet å finne de ansvarlige for tragedien og uttalt at han ikke vil tillate at Den engelske kanal blir en «kirkegård».

Også Storbritannias statsminister Boris Johnson har uttrykket sjokk og sympati og omtalt hendelsen som «en katastrofe».

Den kurdiske regjeringen opplyser at noen av drukningsofrene var kurdere og ber videre om hjelp til å stoppe migranter fra å forlate Irak. De to overlevende etter ulykken kommer fra Somalia og Irak.

Økende konfliktnivå

Storbritannia beskylder Frankrike for å gjøre for lite for å stoppe migrantene, noe som har skapt økt spenning mellom de to landene.

Ifølge den franske innenriksministeren Gerard Darmanin tiltrekkes migrantene av jobbmarkedet i Storbritannia. Han gir menneskesmuglere skylden for å lokke uskyldig mennesker med et engelsk El Dorado.

Darmanin beskriver båten som «et basseng av typen du blåser opp i hagen», skriver The Guardian.

MIGRANTMAGNET: Franske politifolk patruljerer området rundt den tidligere migrantleiren kjent som «jungelen» i Calais nord i Frankrike. Tusenvis av migranter forsøker hvert år å ta seg over Den engelske kanal til Storbritannia fra dette området.

I fjor nådde 8417 personer Storbritannia via sjøveien. Så langt i år er tallet 25 000. Ifølge en britisk ministerkilde har bare fem mennesker blitt returnert til Fastlands-Europa etter å ha krysset kanalen med båt.

Flere organisasjoner oppfordrer myndighetene til å åpne trygge ruter for asylsøkere slik at de kan søke seg til Storbritannia uten å ty til sjøveien

Administrerende direktør for Flyktningerådet, Enver Solomon, uttalte følgende:

– Hver dag blir folk tvunget til å flykte fra hjemmene sine uten egen skyld. Nå er tiden inne for å avslutte den grusomme og ineffektive taktikken med å forsøke å straffe eller skyve bort de som prøver å finne trygghet i landet vårt.

Avviser britisk offisershjelp

Ifølge The Guardian var det forventet at antallet kryssinger ville minke i vinterhalvåret, men i stedet har stadig større båter blitt brukt for å frakte folk til Storbritannia i større antall.

Storbritannia har tilbudt Frankrike å sende britiske offiserer for å hjelpe patruljeringen av de franske strendene.

Det avvises blankt av Calais-politikeren Pierre-Henry Dumont som kaller forslaget «galskap» og hevder at det ikke vil endre noe som helst på den flere hundre kilometerlange kyststripen.

KREVER FRANKRIKE PÅ BANEN: Storbritannias statsminister Boris Johnson.

Boris Johnson uttalte onsdag at Frankrikes forsøk «ikke har vært nok» til tross for at Storbritannia har bidratt med 54 millioner pund.

Tilsvaret fra Emmanuel Macron kom torsdag:

– Vi kommer til å be om ekstra hjelp fra Storbritannia fordi alle disse mennene og kvinnene ikke ønsker å bli i Frankrike, sa ham.

– Vi forteller dem at det er sentre i Calais og Dunkerque der de kan dra, men vi skal forsterke redningstjenesten til sjøs.

Natt til fredag ble det kjent at Johnson ber i et brev Frankrike om å umiddelbart hente tilbake alle migranter som tar seg til Storbritannia over kanalen.