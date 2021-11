LANDFAST: Bjarte og kona Abigail vet foreløpig ikke hvordan Nederlandske vil håndtere passasjerene på flyes. Først skal de testes.

Bjarte (33) og familien sitter coronafast på fly i Nederland: − Vi skulle egentlig hjem til Norge i kveld

Bjarte Onsrud og familien er på vei hjem fra familiebesøk i Sør-Afrika – men nektes å gå av flyet i Amsterdam etter at Nederland har innført flyforbud fra landet som følge av den nye coronavarianten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi sitter her på flyet og venter på å komme videre. Det siste vi har hørt er at i får kommet av flyet og blir busset til et testsenter, sier Bjarte på telefon til VG fredag rett før klokken 13.00.

Sammen med kona Abigail Onsrud (32) er han og ungene på vei til Norge etter å ha besøkt konas familie for første gang siden Norge og verden stengte ned.

– Vi skulle egentlig hjem til Norge i kveld, men vi får se hvordan det går.

Fredag morgen landet to fly fra Sør-Afrika på den internasjonale flyplassen Schiphol i Nederland. Passasjerene har foreløpig ikke fått gå av flyene.

Samme morgen innførte nederlandske myndigheter flyforbud for alle flyginger fra det sørlige Afrika.

FERIE: Bjarte og kona Abigail sammen med deres to barn på hhvs 2 og 3 år fikk nytt en ferie i Sør-Afrika – nå sitter de landfaste på et fly i Nederland.

Familien fikk med seg den nyheten om den nye varianten i går kveld, og flyterminalen i Johannesburg i Sør-Afrika fikk de beskjed om at det kunne bli litt endringer.

Ifølge Onsrud har de ikke fått ordentlig klare beskjeder om hvordan nederlandske ønsker å håndtere passasjerene på flyet.

– Barna begynner å bli utålmodige etter en natt på fly, men vi satser på at det går fint, sier den landfaste familiefaren.

Ifølge den nederlandske kringkasteren NOS vil de 600 passasjerene fordelt på de to flyene få en PCR-test.

Kanalen skriver at de forventer å være ferdig med testingen klokken 16.30, noe som innebærer at det siste testsvaret vil være inne klokken 20.30. Inntil passasjerene har fått negativt testsvar, kan de ikke forlate flyplassen.

FHI har foreløpig sagt at det er for tidlig å si noe om innreiserestriksjoner til Norge når det gjelder landene hvor den nye varianten er påvist.

Flere land, deriblant Storbritannia, Nederland, Tyskland og Italia har alle innført strenge tiltak på grensene for å hindre spredning av den nye varianten. EU-kommisjonen vil også stanse flyginger fra seks land i det sørlige Afrika.

Onsrud håper det går fint å komme inn i Norge – når de først får avklart situasjonen i Nederland.

– Vi håper jo det. Vi er fullvaksinerte begge to og jobber i helsevesenet. De trenger jo alle mann nå, sier han spøkefullt til VG.

Nå venter familien på å få innbrakt mat på flyet – men ifølge Onsrud forteller flykapteinen at nederlandske helsemyndigheter ikke vil tillate det.