CAPITOL: Mannen ble pågrepet utenfor kongressbygningen svært tidlig fredag morgen lokal tid.

Politiet pågrep mann med falskt Interpol-skilt utenfor kongressbygningen

Politiet som har ansvaret for den amerikanske kongressbygningen, har pågrepet en mann med falskt Interpol-skilt, skuddsikre vester, en luftpistol og ammunisjon.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den 53 år gamle mannen, som tidligere har vært politimann i New York, hadde parkert en bil like ved kongressbygningen i Washington D.C.

Han er fra Flint i delstaten Michigan, opplyser politiet i en pressemelding.

Mannen ble pågrepet like før klokken fem om morgenen og etterforskerne jobber nå med å finne ut hva han gjorde utenfor kongressbygningen.

Da politiet tok kontakt med ham, viste han dem et falskt skilt hvor det sto «Department of the INTERPOL». Han hevdet også at han var etterforsker ved byrået.

Da politiet ransaket bilen hans, noe mannen ga tillatelse til, fant de en luftpistol, to skuddsikre vester og ammunisjon. Men ingen ekte våpen.

Mannen er siktet for ulovlig innehav av ammunisjon samt uregistrert ammunisjon.