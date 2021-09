DELTE MENINGER: Donald Trump mener at personene som angrep Kongressen 6. januar blir forfulgt, men skal angivelig ha oppfordret militæret til å skyte demonstrantene mot politivold da det var store protester over hele USA etter drapet på George Floyd.

Trump-støtte til Kongress-angriperne

Mens Donald Trump støtter opprørerne i Washington D.C. 6. januar, frykter myndighetene mer vold i byen førstkommende lørdag.

Fem mennesker mistet livet da Trump-tilhengere angrep Kongressen 6. januar, mens over hundre politimenn ble skadet.

Selv fulgte Trump ifølge CNN opptøyene på TV. Han måtte angivelig overtales til å spille inn en video der han ber pøblene om å gå hjem.

I videoen løy han om at han hadde vunnet valget og sa «Jeg elsker dere, dere er spesielle» til tilhengerne som stormet Kongressen og forsøkte å ta seg inn til politikerne der.

Over 500 personer er i ettertid tiltalt – og flere er allerede dømt for sin medvirkning.

Frykter vold

Førstkommende lørdag er det planlagt en demonstrasjon mot disse tiltalene og dommene, under navnet «Justice for J6». Det amerikanske sikkerhetsdepartementet frykter at det skal oppstå mer vold i Washington i denne forbindelse.

«Vi er kjent med et lavt antall trusler om vold tilknyttet det planlagte arrangementet, postet på internett, inkludert diskusjoner som oppfordrer til voldsbruk dagen før også, sier departementet i et notat CNN har fått tilgang til.

Sikkerhetsdepartementet er også bekymret for en planlagt motdemonstrasjon lørdag.

«Dette øker potensialet for vold mellom antatte ideologiske motstandere», heter det i notatet.

TILSTO: «Sjamanen» Jake Angeli (i midten) har erkjent skyld og venter på dom i sin sak.

Trump har angivelig ingen planer om å delta i demonstrasjonen selv, men i en pressemelding kommer han med støtte til den:

«Våre hjerter og tanker er med menneskene som forfølges så urettferdig i tilknytning til demonstrasjonen 6. januar, mot det manipulerte presidentvalget. I tillegg til alt annet, beviser dette uomtvistelig at vi har et tolags rettssystem. Til slutt skal likevel rettferdigheten seire».

FIKK INGEN MEDLIDENHET: Trump ville angivelig at det skulle brukes vold mot demonstrantene mot politivold.

«Bare skyt dem»

Tidligere har Trump vist mindre medlidenhet mot demonstranter.

«Jeg skulle gjerne ha slått ham i ansiktet», sa han da en demonstrant ble kastet ut fra et valgmøte han holdt i Las Vegas i februar 2016.

I boken til Wall Street Journal-reporter Michael Bender, titulert «Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost», ville Trump som president at militæret skulle skyte demonstrantene som protesterte mot politivold og politidrap.

«Knus skallene deres» og «Bare skyt dem», skal Trump ha sagt ved flere tilfeller.