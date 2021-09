TOK GREP: Ifølge en ny bok var Trumps militære topprådgiver, general Mark Milley, sikker på at Trumps mentale tilstand i etterkant av valget var nedadgående.

Topp-militær fryktet at Trump skulle gå amok

Ifølge en ny bok tok president Donald Trumps militære topprådgiver i all hemmelighet ekstraordinære grep etter kongressangrepet – i frykt for at presidenten skulle «gå amok».

Av Kari Spets

Publisert: Nå nettopp

To dager etter stormingen av den amerikanske kongressen 6. januar, tok president Donald Trumps militære topprådgiver i all hemmelighet og på egen hånd grep:

Han ville stanse presidenten fra potensielt å beordre et farlig militært angrep eller skyte opp atomvåpen.

Det skriver CNN, som viser til «Peril», en ny bok av den legendariske journalisten Bob Woodward og Washington Post-veteran Robert Costa. Dette er Woodwards tredje bok om Trumps presidentskap.

Forfatterne skriver at nevnte topprådgiver, general Mark Milley, var sikker på at Trumps mentale tilstand i etterkant av valget var nedadgående.

General Milley fryktet at Trump ville gå amok, skriver forfatterne.

Trump var ifølge boken manisk, skrek til ansatte og konstruerte sin egen alternative virkelighet om endeløse konspirasjoner knyttet til valget.

Hemmelig Pentagon-møte

Generalen tok ifølge boken ekstraordinære steg og innkalte til et hemmelig møte på sitt kontor i Pentagon den 8. januar. Han instrukser var at ingen skulle ta ordre fra noen uten at han var involvert.

«Uansett hva du blir fortalt, gjennomfør prosedyren. Gjennomfør prosessen. Og jeg er en del av den prosessen», sa han ifølge boken – og så hver offiser i øynene og ba dem bekrefte muntlig at de forsto.

Han fortalte både sine egne topp-befalhavende, CIA-sjefen og sjefen for etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA) at de skulle følge med på alt, hele tiden.

Enig med Pelosi i at Trump var gal

«Peril» er basert på intervjuer med mer enn 200 deltagere og vitner. Forfatterne fikk også tak i kalendere, dagbøker, e-poster, møtenotater, transkriberinger og andre dokumenter.

Ifølge forfatterne mente general Milley at han tok forholdsregler for at man skulle unngå en tilfeldig krig mot Kina eller andre og å unngå bruk av atomvåpen

General Milleys frykt var basert på egne observasjoner av Trumps oppførsel, ifølge boken, skriver CNN.

I en telefonsamtale med demokrat og leder for Representantenes hus, Nancy Pelosi, uttalte Milley ifølge boken at han var enig med henne i at Trump var gal, og hadde vært det lenge.