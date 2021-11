SYRERE I SKOGEN: Karam, Thaer og Biter fra den syriske byen Homs har dratt via Hviterussland mot den polske grensen, i håp om en fremtid i et EU-land.

Flukten mot EU: Endte i skogholt på grensen til Hviterussland

NAREWKA/OSLO (VG) Her forteller desperate migranter på flukt fra Syria om hvordan de endte opp i en skog mellom Hviterussland og Polen.

Av Grzegorz Sokol , Nilas Johnsen og Milosz Wieckowski (foto)

Kaos råder på grensen mellom Polen og Hviterussland. Polen har satt inn over 12.000 soldater og grensevakter for å stoppe en flom av migranter. Helikoptre, tåregass og piggtråd skal stanse tusenvis av desperate mennesker.

Polske myndigheter sier ifølge NTB at de frykter en væpnet opptrapping på grensen.

– Vi regner med at det vil skje en eskalering av denne typen hendelser på den polske grensen i nær fremtid som vil være av væpnet natur, sier Piotr Mueller, den polske regjeringens talsmann, som legger til at det er mellom 3.000 og 4.000 migranter på hviterussiske siden.

I flere uker har Hviterussland brukt migrantene som brikker i et spill for å legge press på EU ved hjelp av reisebyråer som selger «pakketurer» til EU-land via den hviterussiske hovedstaden Minsk.

Men migrantene kommer kun til en stengt grense, og ender som sparkeballer i ingenmannsland. Her traff VGs polske frilanser tre syriske migranter i et skogholt nær landsbyen Narewka i slutten av forrige uke.

– Dette er ingen god vei å komme seg til Europa på. Men fordi vi er fra Syria, og ikke kan skaffe visum, så er det den eneste måten. Så selv om dette er veldig ille, finnes ingen bedre måte, sier de tre.

VANSKELIG: Reisen via Hviterussland har vært langt mer vanskelig og brutal enn de hadde forestilt seg, forteller Karam, Thaer og Biter.

Brukket ribbein

Thaer, Karam og Biter, som alle er i 20-årene, forteller at de er fra byen Homs i Syria. VG treffer dem gjennom aktivistene i GrenseGruppen, kort tid før de blir tatt av den polske grensevakten.

– Livet i landet vårt er så ille. Årevis med krig, vi mangler elementære ting som rent vann og elektrisitet. Det er så ille, bror, altfor vanskelig, sier Thaer.

– Da vi dro på denne reisen trodde vi det ville bli mye lettere, men dette er også så hardt, så brutalt, fortsetter han.

De tre forteller at hviterussiske grensevakter fraktet dem først til den polske grensen, så til den litauiske. Men begge steder ble de presset tilbake. De hevder at de er blitt utsatt for vold flere ganger.

VG kan ikke bekrefte påstander om bruk av vold, men dette er noe en rekke migranter har fortalt, og som FNs Høykommisær for flyktninger har advart om.

– En hviterussisk soldat slo meg i brystet, og jeg tror jeg har knekt et ribbein. Jeg har fått smertestillende fra frivillige fra polsk Røde Kors, og det hjelper litt. Vi har også fått tørre klær.

De tre forteller at i den avstengte sonen ved grensen traff de flere hundre fortvilte mennesker.

– Alle i Hviterussland ville videre til Polen, og så til Tyskland eller andre land i EU. Noen er syke, alle er forfrosne og utslitte, sier Karam.

Aktivistene i GrenseGruppen hjalp de tre med å fylle ut dokumenter for å søke asyl før de ble tatt vekk av grensevaktene.

Mandag kveld kontaktet aktivistene polske asylmyndigheter og ba om å få vite om mennene fikk søke asyl, men får opplyst at det ikke gis innsyn i enkeltsaker, forklarer gruppen til VG.

KRISTEN: Karam forteller at han er syrisk kristen, og at det er én av grunnene til at han vil til Europa.

Betalte 50.000 kroner

Ved et asylmottak i byen Bialystok i nordøstlige Polen, har VG truffet en syrisk far og hans tenåringssønn, som forteller om hvordan de har reist inn til Polen via Hviterussland fra Jordan.

Etter å ha hørt om den nye ruten via Hviterussland fløy de til Dubai, der kjøpte de hviterussisk visum på konsulatet, og flybilletter til den hviterussiske hovedstaden Minsk.

Til en pris på 3000 dollar per stykk (ca. 25.000 kroner), skulle de i tillegg få en «guide» som skulle ta dem videre til grensen.

– Alle visste om denne muligheten. Å dra via Hviterussland virket som det beste, selv om det var veldig vanskelig og ikke trygt, forteller faren, som vil være anonym.

POLENS GRENSE: Polsk politi og grensevakter har fått støtte av militæret. 1 av 3 Foto: Leonid Shcheglov / BelTA

Da far og sønn nærmet seg grensen traff de hviterussiske soldater, som de forteller at hjalp dem finne en åpning i grensegjerdet. Men i en polsk landsby ble de stanset av politiet, da løp tenåringssønnen av gårde og kom vekk fra faren.

Mens faren, og en annen mann, forteller at de ble tatt med tilbake over grensen, var tenåringsgutten igjen alene i Polen, der han etter halvannen dag fikk hjelp av aktivistene i GrenseGruppen.

Polen har innført en hastelov for å kunne sende migranter tilbake til Hviterussland, selv om FN mener slike «pushbacks» er brudd på flyktningretten.

VED ASYLMOTTAK: En syrisk far og tenåringssønnen har fått opphold ved et asylmottak.

Har søkt asyl

Da den syriske faren forsøkte på nytt den neste dagen, skadet han beinet og ble til slutt hentet av en ambulanse. Slik ble han gjenforent med sønnen, og de har nå søkt asyl.

– Man må tenke på fremtiden. Man må glemme smerten, kulden, sulten. Jeg tenkte på fremtiden for min sønn.

– Var det verdt det?

– Ja for fremtiden, for tryggheten. Jeg kan ikke si til andre syrere at de skal reise slik. Men jeg kan heller ikke si, «ikke kom». Reisen via Hviterussland til Polen er farlig og veldig dyr, og det går ikke an å snu. Hver og én må avgjøre selv.

Det meldes om ti dødsfall i grenseområdet, men frivillige frykter at det reelle tallet er enda høyere.

DERFOR KOM DE: Faren fra Syria sliter med å finne den rette formuleringen, og bruker en oversettingsapp: «We just want to live safely» (vi vil bare leve trygt), forklarer han.

Bakteppet for krisen er at Polen gir tilflukt til den hviterussiske opposisjonen mot president Aleksandr Lukasjenko, ofte omtalt som Europas siste diktator.

EU har anklaget Hviterussland for å ha iscenesatt migrantflommen som hevn mot EU-sanksjoner rettet mot regimets håndtering av landets opposisjonelle.

Allerede i mai advarte Lukasjenko at han ikke lenger ville hindre migranter fra å ta seg videre til EU, som straff for at EU har styrket sanksjonene mot Hviterussland.