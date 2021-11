BEHOLDER MAKTEN: General Abdel Fattah al-Burhan

Kuppgeneral i Sudan utpeker seg selv

Sudans general Abdel Fattah al-Burhan har utnevnt seg selv som leder av et overgangsråd som skal styre landet etter kuppet i oktober, melder statlige medier.

Av Nilas Johnsen og NTB

Publisert: Nå nettopp

Burhan sto i spissen for militærkuppet 25. oktober i år, som skjedde kun få uker før en sivil leder skulle overta vervet hans. Nå vil generalen fortsatt være leder for et nytt overgangsrådet, som ble utpekt av ham selv torsdag.

Kuppforsøket førte til voldsomme demonstrasjoner, der militæret kjørte demonstranter rett ned, og minst 14 ble drept.

– Det nye rådet består stort sett av den gamle eliten fra militæret. De nye navnene som er hentet inn er ikke fra fraksjonene som demonstrerer. Så det er svært usikkert om demonstrantene vil godta dette, eller se det som enda en provokasjon, sier Norske Berte Marie Ulveseter, som leder Kirkens Nødhjelps kontor i Sudan, på telefon fra Khartoum.

– Vi vil få en indikasjon i morgen etter fredagsbønnen. Det har vært varslet en «march of the millions» på lørdag, fortsetter Ulveseter.

PROTESTER: Det brøt ut opptøyer mot kuppforsøket i Sudan flere steder i hovedstaden Khartoum i slutten av oktober.

Kuppet startet med at telefon og internettforbindelser ble skrudd av, og flyplassen stengt. Så ble landets statsminister Abdalla Hamdok avsatt. Han sitter fortsatt i husarrest, og har nektet å gi sin støtte til militæret.

I 2019 demonstrerte hundretusener i åtte måneder for å få tidligere diktator Omar al-Bashir avsatt. De militære måtte da dele makten med en «koalisjon for fred og forandring».

MEKTIG: General Mohamed Hamdan Dagalo

Nummer to i det gamle overgangsrådet, General Mohamed Hamdan Dagalo, vanligvis referert til som «Hemeti», blir nummer to også i det nye overgangsrådet.

Hemeti blir av mange omtalt som landets mektigste. Han kontrollerer Sudans lukrative gullhandel, og har makten i styrken «Rapid Support Forces». Denne styrken er nå del av militæret, men har bakgrunn i den fryktede Janjawed-militsen.

Militsen markerte seg som særlig brutal under borgerkrigen i Darfur, i vestlige Sudan. Nå brukes den mot de sivile opptøyene i hovedstaden.