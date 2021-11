STENGES UTE: VG ble med politiet ut på corona-patrulje i en handlegate sør i Wien. Alle på vei inn og ut av denne klesbutikken måtte vise et grønt coronapass, eller ta konsekvensene. Disse to kundene var grønne.

Her patruljerer østerriksk politi etter uvaksinerte

WIEN (VG) Uvaksinerte som blir tatt i julehandel her, kan få bot på over 14.000 kroner. 400-500 politifolk i Østerrike patruljerer nå etter folk uten grønne coronapass.

Av Oda Leraan Skjetne og Javad Parsa (foto)

Publisert: Nå nettopp

Selv tidlig på en tirsdag ettermiddag, var det liv i Wiens handlegater og folk strømmet til butikkene. Men uvaksinerte som tenkte å handle de juleputene på 40 prosent salg, må fakturere inn den mulige boten på 14.000 kroner det kan medføre.

For siden mandag har det vært nedstengning for uvaksinerte her i Østerrike. Landets forbundskansler peker på at smitten er rekordhøyt sier de må få bukt med en «skammelig lav» vaksinasjonsrate.

Så nå kommer ikke uvaksinerte inn på klesbutikker som C&A, som tirsdag fikk besøk av politiet.

– Du kan få bot hvis du er på en butikk som dette og du ikke har de nødvendige sertifikatene; et sertifikat på vaksinasjon eller et sertifikat på at du har gjennomgått covid-infeksjon, sier Paul Eidenberger, som er talsmann for politiet i Wien.

– Boten for det er 1450 euro (cirka 14.500 kroner), som er ganske høyt for den typen lovbrudd. Det er et stort tall, sier han til VG.

Tall på hvor mange som har fått bot, tyder imidlertid på at østerrikerne føyer seg etter de nye reglene. Men det betyr ikke at alle er fornøyd, for lørdag er det ventet demonstrasjon i hovedstaden.

OVER 12 ÅR: Uvaksinerte over 12 år kommer ikke lenger inn på restauranter, barer, treningssenter og konserter i Østerrike, ei heller hos frisører. Politiet har fått i oppgave å håndheve de nye reglene.

Egen gruppe for å jakte brudd

Tall VG har fått fra politiet tirsdag ettermiddag, viser kun 120 av 15.000 som er sjekket siden nedstengningen startet på mandag, fikk en reaksjon.

– 120 bøter/rapporter har blitt skrevet ut, som viser at befolkningen er i enestående overensstemmelse med disse lovene, sier Eidenberger.

Den nye nedstengningen medfører at uvaksinerte kun unntaksvis kan forlate hjemmet. Men det er mange unntak. For du får lov til å gå på jobb, på butikken, i banken, hente barna på skolen eller å gå deg en tur, for eksempel. Så hvis politiet møter noen på åpen gate uten grønt pass, er det vanskelig å vite om de faktisk gjør noe ulovlig.

– Det er ikke en god bruk av våre ressurser. For selv om en person har vært inne på en butikk for fem minutter siden, vil det være dumt å si det foran politiet, så de vil jo ikke gjøre det, sier polititalsmann Eidenberger.

Derfor gikk de politifolkene VG fulgte fra butikk til butikk.

– Vi har nå 400–500 politifolk bare for covid-tiltak. Deres eneste jobb er å gjøre disse tilfeldige kontrollene, det er alt de gjør, påpeker Eidenberger.

NY OPPGAVE: Polititalsmann Paul Eidenberger fastholder at gruppen som nå gjør covid-patruljer ikke er tatt bort fra for eksempel etterforskning av kriminalitet. Han sier mange av de 400–500 politifolkene er hentet fra en gruppe som typisk stiller når det er en stor demonstrasjon eller et stort arrangement. Men politiet generelt skal nå også integrere corona-sjekkene i alt annet de gjør

Plutselig lød det også noen gloser på norsk under en av kontrollene:

OPP MED PASSET: Både VG og østerriksk politi snublet over norske Aud Brodschôll på tirsdag, utenfor en klesbutikk. Hun måtte opp med det norske coronasertifikatet – og passet sitt – for å bevise at hun er vaksinert. Men å være turist i Østerrike nå, sier hun går fint.

Oppfordrer til motstand på lørdag

Det høyrenasjonalistiske Frihetspartiet (FPÖ), som er Østerrikes tredje største, har oppfordret til demonstrasjon i Wien på lørdag. Der kan uvaksinerte stille.

– Covid-forskriftene har en egen seksjon om ansamling av folk og der står det helt klart at samlinger og demonstrasjoner ikke er en del av nedstengingen. Selv om du ikke er vaksinert, selv om du har ingenting, om du ikke er frisk, så kan du gå på disse demonstrasjonene, understreker Eidenberger.

Det eneste kravet, er at folk må gå med masker hvis det er over 50 samlet.

– Det er det vi kan håndheve, påpeker polititalsmannen.

Myndighetene håper at det uprøvde grepet med nedstigning for uvaksinerte kan bremse smitteøkningen og få flere til å vaksinere seg.

For smittetallene har unektelig ikke gått i rett retning i Østerrike:

I Salzburg er sykehusene fullstendig overbelastet og Salzburger Landeskliniken advarer om at ikke lenger vil kunne gi folk den hjelpen de trenger. Kronen Zeitung påpeker at det er satt en gruppe som, hvis de ikke kan hjelpe alle, skal velge hvem som kan reddes og ikke, såkalt triage.

På lørdag kan uansett motstanden mot nedstengningen materialisere seg i Wiens gater.

– Dette kan bli en mulig pandemi-hendelse, hvis det er 10.000 folk. Slike demonstrasjoner kan tiltrekke seg mye folk, for det er mange folk som er imot vaksinering, påpeker Paul Eidenberger, talsperson for Wien-politiet.