MØTES I DAG: Russlands president Vladimir Putin og Frankrikes president Emmanuel Macron under mandagens møte i Kreml.

Putin og Macron i toppmøte om Ukraina

Emmanuel Macron møter Vladimir Putin mandag kveld, i håp om å fryse den brennhete situasjonen på grensen mellom Russland og Ukraina.

På vei inn til møtet med sin franske kollega sa Vladimir Putin at han har merket seg Frankrikes innsats for å finne en løsning på Ukraina-krisen.

– Jeg ser hvilken innsats Frankrikes ledelse har lagt ned for å løse sikkerhetssituasjonen i Europa ... det vil si å løse krisen sørøst i Ukraina, sa Vladimir Putin da han møtte Emmanuel Macron i Moskva mandag.

Macron uttalte at han håper samtalene kan føre til en nedtrapping av den spente situasjonen. De to sitter mandag kveld i et møte i Kreml i Moskva.

TRENER: En ukrainer kaster en molotovcocktail under en øvelse nær Kiev søndag.

Macron investerer mye politisk kapital i toppmøtet med den russiske presidenten i Moskva, som skjer knappe tre måneder før det franske presidentvalget.

– Prioriteten for meg når det kommer til Ukraina-spørsmålet, er dialog med Russland og nedtrapping, sa president Macron ifølge NTB i forrige uke.

Rådførte seg med Stoltenberg

Før møtet har Macron – som ofte beskyldes for å opptre egenrådig – rådført seg med andre vestlige ledere, som Storbritannias Boris Johnson og USAs Joe Biden.

Han har også snakket med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Amerikansk etterretning hevdet i helgen at Russland har plassert flere bataljoner ved grensen mot Ukraina og at en mulig invasjon kan skje allerede denne måneden.

Russland benekter at landet har planer om å invadere naboen, men krever at NATO lover aldri å oppta Ukraina som fullverdig medlem – et krav alliansen avslår.

Macron: – Jeg er veldig bekymret

Den franske presidenten insisterer på at europeerne må være involvert i en løsning på krisen som truer kontinentets stabilitet.

Macron og Putin har allerede snakket sammen på telefon tre ganger de siste dagene, men det er uklart om samtalene har ført til noe.

– Jeg er veldig bekymret for situasjonen på bakken, sa Macron i forrige uke.

Han har forsøkt å bygge opp et personlig forhold til Putin og har invitert den russiske presidenten både til slottet i Versailles og sin egen sommerresidens.

Det var fransk og tysk megling som bidro til Minsk-avtalen fra 2015, som skulle sikre våpenhvile i Øst-Ukraina etter at Russland annekterte Krim.

Det var også i Paris at ukrainske og russiske utsendinger møttes 26. januar, for å diskutere situasjonen i Øst-Ukraina og oppfølging av Minsk-avtalen.

SNØDEKT: VG besøkte skyttergravene på ukrainsk side i begynnelsen av februar.

Russland omtaler møtet mellom Putin og Macron som «svært viktig», men skrur ned forventningene.

– Situasjonen er for kompleks til at man kan vente betydningsfulle gjennombrudd i løpet av ett møte, sier Putins talsperson Dmitrij Peskov ifølge NTB.

Hektisk møtevirksomhet

Etter møtet med Putin reiser Macron tirsdag til Kiev.

Han er ikke alene om å reise i østerled: Ungarns statsminister besøkte Kreml i forrige uke. Tysklands forbundskansler Olaf Scholz møter Putin i neste uke.

Scholtz møter mandag kveld norsk tid president Joe Biden i Det hvite hus.

Mandag er utenriksministrene fra Tsjekkia, Slovakia, Østerriks, Frankrike og Tyskland i Kiev.

Men også Putin har vært utenlands: På OLs åpningsdag møtte han sin kinesiske kollega Xi Jinping, et toppmøte som resulterte i en omfattende felles uttalelse.

Putin sikret seg ryggdekning for sin motstand mot enhver Nato-utvidelse. De to landene er også enige om å utvide samhandling og samarbeid, ikke minst på energisektoren.

OPPRUSTNING: Russiske styrker øver i Hviterussland.

Frykter fullskala-invasjon

Stemningen har vært amper ved den russisk-ukrainske grensen, etter at Russland plasserte 100.000 soldater der i november. På to uker er antall russiske bataljoner økt fra 60 til 83.

I de ukrainske skyttergravene forberedes krig.

En fullskala-invasjon av Ukraina er et verstefalls scenario som ifølge USA vil få store følger: Blant annet tror amerikanerne at vil koste opptil 50.000 sivile ukrainere livet.

Tidligere har Flyktninghjelpen anslått at opp til to millioner mennesker som bor langs frontlinjen øst i Ukraina, risikerer å bli drevet på flukt.

USA anslår også at opptil 25.000 militære kan bli drept på ukrainsk side, og opptil 10.000 på russisk side, selv om estimatene er usikre.

Det mest alvorlige scenarioet er også det som vil føre til de strengeste sanksjonene fra Vesten.