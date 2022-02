UT MOT TRUMP: Kongresspolitiker Adam Kinzinger kalles illojal av sine egne, men fortsetter å tale Donald Trump midt imot.

Republikansk toppolitiker om Trump: − Den verste presidenten USA noen gang har hatt

Den republikanske kongresspolitikeren Adam Kinzinger tar et knallhardt oppgjør med Donald Trump og sitt eget parti.

Av Silje Kathrine Sviggum

I et TV-intervju med CNN mandag morgen, begår kongressmannen Adam Kinzinger et karakterdrap på den tidligere presidenten.

På spørsmål om hva han vil fortelle sin nyfødte sønn om Trump, svarte toppolitikeren følgende:

– Jeg kommer til å fortelle ham at han var den verste presidenten USA noen gang har hatt. Han var en løgner og en sjarlatan og han var en mann med et skjørere ego enn jeg noen gang har møtt, sa Kinzinger til CNN.

– Ironien i det hele er at han går rundt som en tøff fyr, men han er den som går rundt såret og trist. Han har et større ego enn noen andre jeg kjenner.

Adam Kinzinger og Liz Cheney er de eneste republikanerne som er med i komiteen som gransker Donald Trumps rolle i kongresstormingen 6. januar 2021.

Dette har fått flere republikanere til å mene at de to er illojale mot ekspresidenten. Deriblant Trump selv.

– Gratulerer til Det republikanske partiets nasjonale komité og dets leder, Ronna McDaniel, for deres flotte beslutning om å sensurere Liz Cheney og gråtepersen Adam Kinzinger. To skrekkelige RINOS (forkortelse for republikanere bare i navnet, journ.anm.) som satte seg selv foran landet vårt, sa Trump i en uttalelse.

FORNØYD MED SENSUREN: Ekspresident Donald Trump støtter Det republikanske partiets refs av republikanske toppolitikere som taler ham imot.

Bannlyst i egne rekker

Det republikanske partiet har ifølge amerikanske medier vedtatt å kalle stormingen av Kongressen «en legitim politisk ytring».

Fredag var partiets nasjonalkomité, som består av 168 medlemmer, samlet til møte i Salt Lake City i Utah, hvor de stemte for å fordømme de to. Det hadde tidligere vært snakk om å ekskludere dem, men ordlyden ble endret før avstemming.

Cheney og Kinzinger ble fordømt for å «delta i en demokratledet forfølgelse av vanlige borgere som er engasjert i legitim politisk ytring», skriver The New York Times.

GÅR MOT SINE EGNE: De republikanske kongresspolitikerne Liz Cheney og Adam Kinzinger fotografert i juli 2021, mens de lytter til komiteen som etterforsker angrepet på Capitol Hill. De to er stemplet som illojale av partifeller.

Partiet har dermed gjort helomvending fra å opprinnelig fordømme stormingen hele veien, til å nå benekte at den var ulovlig.

Dette reagerer Kinzinger og Cheney kraftig på. Begge er blant de ti republikanske politikerne som stemte for å stille Trump for riksrett.

– Jeg anerkjenner ikke de i mitt parti som har sviktet konstitusjonen for å omfavne Donald Trump, uttalte Liz Cheney torsdag.

Hun sa videre at partiets ledere «har gjort dem selv til gisler for en mann som innrømmer at han prøvde å gjøre om på valgresultatet».

– Amerika nådde bunnen

Kinzinger anklaget på sin side sitt eget parti for å tillate at «konspirasjonsteorier og giftig stammekultur» dugget for partifellenes «evne til å være klarøyde».

I CNN-intervjuet tegner politikeren et grimt bilde av samtidens USA når han forteller videre om hva han ønsker å si til sønnen.

– Jeg kommer også til å fortelle ham at Amerika nådde bunnen, at vi skled mot autoritarisme og det øyeblikket vi våknet opp.

Videre sier Kinzinger at han håper sønnen blir stolt over at han svømte motstrøms og at han troen på at det vil skje fordi USA er i ferd med å «gå av hengslene».

– Jeg tror vi kommer til å si at vi har fløyet for nær solen og at det må vi aldri gjøre igjen. Det er det jeg håper og ber om, for hvis ikke er vi i virkelig trøbbel.

Verdivalg

Siden han lanserte at han ville bli president har Donald Trump knust all motstand i partiet, skriver CNN.

Frykten for konsekvensen hvis man trosser ham er fremdeles sterk, selv etter at han gikk av som president. Politikere som Marco Rubio fra Florida, Ted Cruz fra Texas og den tidligere New Jersey-guvernøren Chris Christie har alle fått føle på hva det vil si å gå imot ekspresidenten.

Adam Kinzinger, som ikke stiller til gjenvalg for delstaten Illinois, er blant dem som har måttet velge mellom demokratiske prinsipper og politiske karrierer.

Den republikanske politikeren sier at han opplever at partifeller setter lojaliteten til Trump høyere enn prinsipper.

– Konservatisme handler ikke lenger om hva du faktisk tror, det handler om hvor intenst lojal du er mot Donald Trump. Dette partiet forholder seg ikke lenger til loven eller demokratiske prinsipper. Det er temmelig skremmende.