Donald Trump taler for studenter i Florida lørdag.

Trump tilbake i Washington D.C.: − Veldig symboltungt

Når Donald Trump (76) entrer podiet i Washington D.C. klokken 21 i kveld norsk tid, tror ikke USA-ekspert Eirik Løkke at han klarer å holde seg i skinnet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den tidligere presidenten er tilbake i den amerikanske hovedstaden for første gang siden Joe Biden (79) ble tatt i ed som hans etterfølger 20. januar 2021.

Trump skal holde hovedtalen som avslutter en stor konferanse på America First Policy Institute (AFPI), en tankesmie tett befolket av hans allierte.

Republikanske strateger håper ekspresidenten ser fremover.

– Jeg tror at Trump resten av livet vil snakke om valget han mener ble stjålet. Jeg tror ikke han greier å holde seg i tøylene i kveld, sier Eirik Løkke i Civita.

Rådgiveren i den liberale tankesmien har amerikansk politikk som et spesialfelt.

– Hele USA venter på Trumps beslutning om han er kandidat til valget i 2024. Nå tror jeg ikke han vil annonsere det i kveld, men utenkelig er det jo ikke, sier Løkke.

Historiker og forfatter Hans Olav Lahlum er spent på Trumps tale.

– Det er veldig symboltungt at han vender tilbake til Washington, mens høringer og granskinger fortsatt pågår, sier USA-kjenner og historiker Hans Oav Lahlum.

Han tenker på høringene om stormingen av Kongressen 6. januar 2021 og Trumps rolle i hva mange anser som et forsøk på statskupp i USA.

Lahlum skrev boken «Trump, Biden og slaget om USA.» Han mener det inntil et visst punkt er lett å forutse hva som vil komme i Trumps tale i kveld:

– Det vil komme anklager om at valget i 2020 ble stjålet fra ham. Det vil komme en kaskade av kritikk og svartmaling av Biden, hans administrasjon og dagens situasjon. Og det vil komme lovprisninger av hva Trump selv oppnådde i sin presidenttid.

– Det store spørsmålet

Lahlum sier at interessen er veldig stor i USA for om Trump i kveld vil kunngjøre at han er kandidat til den republikanske nominasjonen før valget i 2024.

– Det er det store spørsmålet. Det er vanskelig å si hva han gjør. Men det vil være offensivt inntil det provoserende å kunngjøre kandidaturet midt under høringene.

Info Kongressens granskningskomité Representantenes hus i Kongressen opprettet i juli 2021 en granskningskomité for å undersøke hva som ledet til stormingen av kongressbygningen i Washington 6. januar samme år.

Komiteen skal forsøke å fastslå omstendighetene rundt stormingen og hvilken rolle daværende president Donald Trump og hans medarbeidere spilte.

Komiteen har ni medlemmer og ledes av borgerrettsforkjemperen og demokraten Bennie G. Thompson. To republikanere er med i komiteen, Liz Cheney og Adam Kinzinger, som begge er fordømt av eget parti for sin deltagelse.

Komiteen har intervjuet over 1000 personer og har gjennomgått over 125.000 dokumenter og store mengder video- og lydopptak fra de dramatiske hendelsene som kostet fem personer livet.

Komiteen skal etter planen legge fram sin endelig rapport i september. Kilde: NTB Vis mer

«America First» var Trumps slagord i kampanjen i 2016. Instituttet som bærer navnet, har knyttet til seg mange nøkkelpersoner fra hans administrasjonen.

Tankesmien har 150 ansatte og et budsjett på mer enn 250 millioner kroner.

– Jeg tror det blir en fremoverlent tale, svært fokusert på politikk, sier AFPI-president Brooke Rollins, som var Trumps rådgiver i innenrikspolitikk, ifølge AP.

Mulighet for visjoner

Newt Gingrich mener ifølge Politico at talen gir Trump en mulighet til å være visjonær og fortelle hvorfor fremtiden vil være bedre under hans lederskap.

– I den grad han fokuserer på det, vil talen kunne være veldig viktig, sier den tidligere republikanske kongresslederen som er Trumps støttespiller.

Men den tidligere presidenten har ikke vist sterk evne til å la fortiden ligge.

– Han nekter for å ha tapt valget i 2020, han mener seg utsatt for valgfusk, han skuer tilbake. Det er nettopp noe av sårbarheten hans, sier Svein Melby.

Seniorforskeren ved Institutt for forsvarsstudier sier at valg handler om fremtiden.

– Hvis han ikke greier å formulere et program, noe som treffer tidsånden, men bare repeterer gamle påstander, vil han få problemer med å vinne nominasjonen.

Traff nerve i 2016

Melby sier at Trump i 2016 var kandidaten som ved sin originalitet traff en nerve, som bedre enn konkurrentene hadde forstått velgernes frustrasjon.

– Det er det han må klare i kveld. Ikke bare bli hengende i fortiden, sier Melby.

Eirik Løkke mener amerikanske velgere er mest opptatt av saker som høy inflasjon, stigende bensinpriser, innvandringsproblemer, arbeidsplasser og økonomi.

– Det er slike utfordringer republikanske rådgivere ønsker Trump skal snakke om, snarere enn hans konstante mas om hva som skjedde ved valget i 2020.

Kriminalitet og sikkerhet

Ifølge arrangøren skal Donald Trump snakke om økende kriminalitet og borgernes sikkerhet når konferansen avsluttes klokken 15 amerikansk tid.

Civita-rådgiveren sier at høringene om 6. januar 2021 – da Kongressen ble stormet – har svekket Donald Trumps støtte i det republikanske partiet.

– Flere mener Trump har større skyld i hva som skjedde enn hva de mente tidligere. Dessuten er det tydelig at Rupert Murdochs medieimperium er gått lei Trump.

Løkke sier at Trump fremdeles må betraktes som favoritt til å bli republikanernes kandidat ved presidentvalget i november 2024, men at mye kan skje innen den tid.

– Jeg tror han er fristet til å stille. Det er hans mulighet til å dominere nyhetene. Trump er en narsissistisk personlighet, håp om oppmerksomhet driver ham.

– Politisk kraft

Svein Melby mener oppmerksomheten rundt Trumps tale i kveld understreker at han fortsatt er den mest sentrale skikkelsen i det republikanske partiet.

– Han er en politisk kraft som må regnes med. Men derved er det ikke sagt at han blir republikanernes presidentkandidat. Noe sier meg at han er litt brukt opp.

Ekspresidenten i kjent positur – i Prescott i Arizona fredag.

Seniorforskeren viser til at meningsmålinger tyder på slitasje for Trumps støtte i eget parti, og at hans rolle i begivenhetene 6. januar granskes på flere hold.

– Det vil ikke være noen sensasjon om tiltale blir tatt ut mot Trump for hans måte å opptre på 6. januar. Det var ganske nær et forsøk på statskupp som mislyktes.

Melby tror Trump vil få konkurranse om å bli republikanernes kandidat i 2024.

– Det er konkurrenter som kjøper mye av hans politikk, men ikke har hans bagasje. De kan få større gjennomslagskraft, uten uvesenet som Trump drar med seg.

– Verst tenkelige å mislykkes

Melby nevner Florida-guvernør Ron DeSantis, som meningsmålingene i dag holder som Trumps sterkeste utfordrer, og tidligere visepresident Mike Pence.

– Pence posisjonerer seg. Han er veldig opptatt av å ha en agenda ser fremover og bruker mye tid på å bygge nettverk med viktige republikanere, sier Løkke.

Både Løkke og Melby tror Trump følger meningsmålingene med argusøyne.

– Det verst tenkelige for Trump vil være å lansere seg – og mislykkes. Er det noe han vil unngå, er det å bli ansett som taper, sier Svein Melby.