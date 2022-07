Prins Charles skal ifølge den britiske avisen The Times ha tatt imot en stor sum penger fra Osama Bin Ladens familie.

The Times: Prins Charles tok imot flere millioner kroner fra Osama Bin Ladens familie

Prins Charles skal ha tatt imot en million pund fra Osama Bin Ladens familie til sin veldedighet i 2013 – til tross for at rådgiverne hans frarådet det.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det melder den britiske avisen The Times.

Summen, som tilsvarer omtrent 11 millioner norske kroner, skal ifølge NTB ha blitt overført til Prince of Wales Charitable Foundation (PWCF).

Prinsen skal ha fått pengene av bin Ladens to halvbrødre Bakr og Shafiq bin Laden. Flere av rådgiverne hans skal ha bedt ham om å returnere pengene, ifølge The Times.

Avisen skriver videre at prinsen hadde et privat møte med Bakr i Clarence House i London. I ettertid skal Charles ha følt at det var for pinlig å sende pengene tilbake til brødrene.

Osama bin Laden er kjent som tidligere leder av Al Qaida, som sto bak terrorangrepene mot USA den 11. september 2011. Bin Laden ble skutt av amerikanske soldater i 2011.

Familien har tidligere tatt avstand fra terrorgruppen og angrepet mot USA, og brødrene skal ha brutt kontakten med terroristen lenge før angrepet. Det er ingenting som tyder på at brødrene er tilknyttet terrorvirksomhet.

Brødrene deler far med Osama Bin Laden og familien er en av de rikeste i Saudi-Arabia.