Skal ha funnet største rosa diamant på 300 år

Uvanlig stor, rosa diamant er funnet i en gruve i Angola.

Publisert: Nå nettopp

Diamanten som har fått navnet Lulo Rose er på 170 karat – og det blir hevdet at den er den største av sitt slag som er funnet på 300 år.

Det var i gruven Lulo at i regionen Lunda Norte, ved grensen til Den demokratiske republikken Kongo at diamanten ble funnet.

Flere internasjonale medier har omtalt funnet, deriblant britiske The Guardian og amerikanske ABC News.

Den britiske avisen skriver at eieren av gruven hevder at diamanten er den femte-største diamanten som noensinne er funnet i denne gruven.

At den også har fargen rosa, er visstnok også svært uvanlig.

– Bare én av 10.000 diamanter er farget rosa. Så du ser absolutt på et veldig sjeldent eksemplar når du finner en veldig stor rosa diamant, sier sjefen i gruveselskapet Lucapa Diamond Company, Stephen Wetherall.

Det er ventet at edelstenen vil gå for en høy pris når den blir auksjonert bort, skriver The Guardian, men Wetherall sier at han ikke vet hva prisen vil bli på grunn av fargen.

Tross sin store størrelse til å være en rosa diamant, er den langt fra like stor som fargeløse diamanter – flere fargeløse er større enn 1000 karat.

Cullinan-diamanten som ble funnet i Sør-Afrika i 1905 er den største funnet og er på hele 3106 karat. Den er å finne i det britiske kongehusets septer.

Husker du dette? Diamant-funnet er trolig det eneste av sitt slag.