I ESTLAND: Natos generelsekretær Jens Stoltenberg er tirsdag i Estland for å møte det Estlandske forsvaret.

Estlands statsminister: − Ser farlig neglisjering av atomsikkerhet av russiske tropper

Hviterussland har gått inn i Ukraina og deltar i konflikten, sa Estlands statsminister i et pressemøte med Nato-sjef Jens Stoltenberg og Storbritannias statsminister Boris Johnson.

– Vi har akkurat lært at Lukasjenkos tropper også har gått inn i Ukraina. Hviterussland deltar også i denne konflikten, sa Estlands statsminister, Kaja Kallas.

Dette ble også hevdet av Ukraina tidligere tirsdag.

– Hviterussiske soldater er i Tsjernihiv-regionen, skrev parlamentet Verkhovna Rada på Twitter.

Bare noen timer før nektet den hviterussiske presidenten for at landet skulle gå inn i Ukraina.

– Vi ser også en farlig neglisjering av atomsikkerhet av russiske tropper, sa Kallas.

Under seansen uttrykte hun sin støtte til Ukraina og at Estland vil fortsette å støtte landet.

– Vi kan ikke stoppe før vi har stoppet Putin.

– Putin tok feil

Storbritannias statsminister er også på plass i Estland og startet sin appell med å si at verden har blitt et farligere sted.

Han erklærte også igjen sin støtte til Ukraina, men kom med en klar beskjed.

TOK FEIL: Putin tok feil om styrken til det ukrainske forsvaret, mener Storbritannias statsminister Boris Johnson.

– Jeg vil være helt klar: vi vil ikke sloss mot russiske styrker i Ukraina.

Flere vestlige land, deriblant Storbritannia, har erklært sin støtte til Ukraina og påført Russland kraftige sanksjoner, som følge av invasjonen.

– Putin tok feil om to ting. Styrken til Ukrainas forsvar, og styrken til det vestlige fellesskapet.

Nato-sjef Jens Stoltenberg har tidligere i dag møtt den polske presidenten, og er nå i Estland for å møte soldatene som forsvarer Estland.

– Over de siste ukene i respons til Russland, har vi økt vår forsvarstilstedeværelse i luften, på land og i sjøen med over 100 fly i høy beredskap. Over 120 skip fra Østersjøen til Middelhavet.