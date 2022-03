Fire busser med kvinner og barn fra Ukraina er på vei fra Krakow i Polen til Norge, fulgt av frivillige i regi av Notodden menighet.

Fire busser på vei fra Polen: − Vi er 29 menneskesmuglere og 176 flyktninger

80 flyktninger fikk ikke bli med bussene fra Krakow til Norge. – Det er ikke veldig solidarisk at vi bare tar imot rike ukrainere, sier Morten Kroslid.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

44-åringen fra Farsund står på jernbanestasjonen i Krakow i Polen, omgitt av tusener av ukrainere som har krysset grensen for å unnslippe krigens redsler.

Med plakater har han og medhjelpere gått rundt i menneskehavet og tilbudt skyss til Norge. Fire busser er sendt fra Notodden menighet for å hjelpe.

Men nordmenn som bringer flyktninger til trygghet i Norge, kan bli straffet for menneskesmugling om ukrainerne ikke har biometrisk pass.

– Vi har snakket med Utlendingsdirektoratet, regjeringsadvokat og statsadvokat, men vi får ikke unntak fra loven, sier Morten Kroslid til VG.

KRIG: Flyktninger fra Ukraina samler seg ved grensen til Polen. Bildet er tatt 3. mars i Hrebenne.

Han anslår at bare 30 prosent av flyktningene har biometrisk pass med en innebygd elektronisk mikroprosessorbrikke som åpner døren til Norge.

– Det er de rike som reiser internasjonalt, som har biometrisk pass. Loven hindrer at de fattige, som bare har nasjonale identitetspapirer, får komme inn i Norge, sier Kroslid.

– Våget ikke ta med andre

Den første bussen som dro tilbake til Norge, hadde bare passasjerer med biometrisk pass.

– Reiselederne våget ikke ta med andre, når de ikke visste om de ville bli straffeforfulgt. Vi måtte skuffe omkring 80 mennesker som ikke kom med. Det var en trist beskjed å gi.

De tre siste bussene er mandag ettermiddag på vei nordover gjennom Polen.

– Vi er 29 menneskesmuglere og 176 flyktninger, sier sogneprest i Notodden Rune Lia til VG.

Hver buss har to sjåfører, en lege, en sykepleier, en diakon og en tolk om bord. På vei ned var flere usikre og urolige over at de kan bli straffet for menneskesmugling.

FLYKTER: Et tog fylt med flyktninger krysser grensen til Polen. Bildet er tatt 7. mars i Medyka.

UDI gjør på sine hjemmesider oppmerksom på at transport av mennesker uten riktige dokumenter for lovlig innreise regnes som menneskesmugling.

Bot eller fengsel

Ifølge utlendingsloven kan menneskesmugling straffes med bot eller fengsel inntil tre år.

På spørsmål fra VG torsdag om det er lov å reise med flyktninger som ikke har papirer til Norge, svarte UDIs kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo et klart nei:

– Da reiser du gjennom mange land i Europa ulovlig.

Morten Kroslid (44) er gründer og investor. Han kom til Kyiv ni dager før den russiske invasjonen, for å ha workshop med utviklere som jobber for tareindustrien.

Fra hovedstaden kom han seg på et stappfullt tog vestover til ukrainske Lviv. Derfra reiste han til Krakow i Polen, for å hjelpe flyktningene som hadde krysset grensen.

Over to millioner har flyktet fra Ukraina, ifølge FNs høykommissær for flyktninger.

TRØTT: Et barn gjesper etter å ha flyktet fra Ukraina. Bildet er tatt 7. mars i Dorohusk i Polen.

– Menn mellom 18 og 60 år får ikke utreise. Myndighetene vil at de skal være igjen, for å forsvare landet. De som forlater Ukraina, er kvinner, barn, eldre og utlendinger.

Mange er nedtrykt

Kroslid har snakket med mange av dem.

– Mange er nedtrykt og gråter, når jeg spør hva de flyktet fra. De kommer fra østlige deler av Ukraina. Mange har fått sine hjem bombet. Ektemenn og fedre er igjen for å krige.

Kroslid sier at flyktningene likevel er glad for at mennene vil forsvare landet deres. Han har også møtt ukrainere som kommer fra utlandet for å delta i kampen mot russerne.

– Det er litt tafatt at verden bare tenker sanksjoner. Ukrainerne trenger ingen plan for å evakuere. De trenger våpen for å forsvare landet sitt.

Morten Kroslid var i Kyiv da Russland invaderte Ukraina. Han kom seg til Polen, hvor han hjelper han flyktninger.

Kroslid er en av flere som gjorde krigsflyktninger oppmerksom på bussene fra Notodden.

Barna mangler biometrisk

To av telemarksbussene reiste til et mottak ved grensen øst for Krakow.

– Plassen var svart av slitne og fortvilte flyktninger som sto og frøs. Vi lette lenge etter mennesker med biometriske pass, men nesten ingen hadde, sier Lia.

Da spurte han hver enkelt av de frivillige om de ville være med helt hjem, om bussene tok med flyktninger både med og uten biometriske plass.

– Alle sa ja, uten på blunke, til bevisst å bryte den begredelige loven, sier sognepresten.

I de tre bussene som er på vei mot nattseilingen til Karlskrona, har de fleste ukrainske kvinnene biometriske pass. Men barna har ikke de rette papirene.

Møtet med krigsflyktningene på de overfylte mottakene ved grensen gjorde sterkt inntrykk på de frivillige fra Notodden.

Oppfordrer til amnesti

Sognepresten på Notodden mener loven er ubrukelig.

– Bestemmelsen om menneskesmugling er laget for folk som putter personer inn i en trailer og tjener penger på det. Vi er nødhjelpere, sier Rune Lia.

Han oppfordrer regjeringen til å gi amnesti til «alle gode hjelpere», for de bidrar til å løsne proppen av flyktninger som er oppstått på grensen.

– Vi kan ikke stå der og se etter om folk har biometrisk pass, når de er i ferd med å fryse i hjel. Vi hører om barn som dør i køen. Det må Støre og kompani skjønne.

Møtet med flyktningene gjør sterkt inntrykk.

– De har flyktet hals over hode med en unge under ene armen og en koffert i den andre. Noen har mistet mannen, barna er blitt farløse. Det er krigens brutalitet, sier Rune Lia.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

KrF ønsker unntak

Regjeringen åpnet fredag for midlertidig kollektiv beskyttelse for flyktninger fra Ukraina. Når ordningen blir iverksatt, vil også de som ikke har biometrisk pass bli omfattet.

– Fram til det vil vi hjelpe de som reiser på egen hånd, sa justisminister Emilie Enger Mehl.

Statsminister Jonas Gahr Støre understreker overfor VG at den beste måten å hjelpe flyktningene på, er via de erfarne og etablerte hjelpeorganisasjonene.

KrF vil i Stortinget spørre justisministeren om hun vil sikre nødvendige unntak i lovverket, slik at nordmenn som hjelper, ikke risikerer straff for menneskesmugling.

Utenrikspolitisk talsperson i KrF Dag Inge Ulstein mener regjeringen må rydde opp straks og gir uttrykk for at frivilliges engasjement utelukkende er positivt.