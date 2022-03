VIDEOSAMTALE: President Joe Biden og Kinas leder Xi Jinping møttes digitalt i november 2021.

Xi i samtale med Biden: − Krisen i Ukraina er ikke noe vi vil se

Ifølge Kyiv Independent skal den kinesiske presidenten Xi Jinping ha sagt at USA og Kina må gjøre en innsats for å få verdensfred.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mens de russiske bombene hagler over Ukraina, foregår det samtaler mellom to av verdens supermakter - Kina og USA.

Fredag pratet Kinas president Xi Jinping og USAs president Joe Biden sammen under en videosamtale der krigen i Ukraina var et sentralt tema.

Under samtalen uttalte Xi at krig og konflikt ikke er i noens interesse, melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer den kinesiske statlige kringkasteren CCTV.

Kyiv Independent melder at Xi sa at de to landene må gjøre en innsats for å få fred i verden.

– Krisen i Ukraina er ikke noe vi vil se, sa Xi ifølge Reuters.

Vil advare

Før samtalen ble det meldt at Biden ville advare Xi mot å støtte Russland militært i krigen.

Han vil ifølge amerikanske kilder også gjøre det klart at det vil koste Kina dyrt å hjelpe president Vladimir Putin til å omgå de internasjonale sanksjonene.

Ifølge USA har Russland bedt Kina om militærhjelp og økonomisk støtte helt siden invasjonen av Ukraina startet. Både Kina og Russland avviser påstandene.

Planleggingen av telefonsamtalen har pågått helt siden Biden og Xi snakket sammen over video i november.