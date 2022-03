BEKYMRET: Marc Behrendt har jobbet i flere tiår med menneskerettigheter og demokratiutvikling i Europa og Asia.

Amerikansk ekspert: − Farlig å håpe på Putins fall

WASHINGTON D.C. (VG) Marc Behrendt i Freedom House advarer mot å håpe at Ukraina-krigen ender med Vladimir Putins fall i Russland. Han tror situasjonen kan bli mye verre før den blir bedre.

Behrendt leder Eurasia-programmet til den amerikanske stiftelsen Freedom House, som har jobbet med menneskerettigheter, demokrati og politisk frihet siden 1941.

Han har jobbet med demokrati, menneskerettigheter og styresett i Europa og Asia i over tyve år.

– Jeg tror det er farlig å håpe på at Ukraina-krigen ender med Putins fall eller regimeendring. Hvis han føler seg presset i et hjørne, så er han irrasjonell og kan gjøre noe sprøtt. Jeg ønsker ikke å se det, sier Behrendt til VG.

Han minner om at vi ikke hvem eller hva som kommer etter Putin.

– Vi må finne en måte hvor han kan overbevise seg selv og sitt folk om at han vant med ære, sier han.

PÅ GATEN: Behrendt møter VG på en kafé i Washington D.C. hvor Freedom House har sitt hovedkvarter.

– Kan bli verre

Freedom House publiserer hvert år en rapport, Freedom of the World, som analyser hvor fritt et land er og rettighetene til folk som bor der.

Han sier at demokratikrisen i Russland har skapt en sikkerhetskrise både for det russiske folk og nabolandene.

– Akkurat nå går det forferdelig i Russland. Hvis retningen ikke endrer seg, så vil det være en katastrofe for både Russland, det russiske folket og alle andre. Det kan bli mye verre før det blir bedre, sier han.

– Putin ser på demokrati i sitt eget nabolag som en trussel mot hans styre i Russland. Angrepet i 2014 handlet ikke om at Ukraina var en sikkerhetstrussel eller at Nato utvidet sine grenser, sier han.

KONSERT: Russlands president Vladimir Putin deltok forrige uke på en konsert som hyllet Russlands annektering av Krim-halvøya.

Flere av Russlands naboland ønsket på starten av 2010-tallet å bevege seg mot Vesten økonomisk, men uten å bli med i vestlige sikkerhetssamarbeid som Nato.

Ukrainas tidligere president, Russland-vennlige Viktor Janukovitsj som senere ble styrtet, vant valg på et slikt program. Men da folk demonstrerte mot Putin etter valget i 2012 snudde Moskva.

– Når et land som Ukraina blir mer demokratisk så viser det at det finnes alternativer også i Russland. Det er et land alle i Russland kan se er likt og beslektet med dem. Det var stressende og truende for Putins regime. I etterkant skapte Putin et ideologisk argument for hvorfor det var nødvendig med invasjonen, sier han.

TIDLIGERE RUSS: Marc Behrendt bodde en kort periode i Norge da han var yngre og sier han var russ i Trondheim.

Behrendt sier at Putin kom til makten i Russland med et løfte om å gi sitt folk stabilitet, sikkerhet og forutsigbarhet – inkludert varme og gass, pensjoner, økt levestandard og fysisk sikkerhet.

Nå slår Putin hardt ned på regimekritikere og pressen.

–Det slår sprekker i denne sosial kontrakten jo mer du har unge russiske menn som dør i kriger og folk i alle aldre som kastes i fengsel for å bruke ordet krig, sier Behrendt.

Putin kaller selv krigen i Ukraina for en «spesiell militær operasjon».

– Når sosiale kontrakter brytes, så formes det nye. Og vi vet ikke hva den nye ser ut som. Den kan være mye verre enn dagens situasjon i Russland, sier han.

OPPOSISJONEN: Anniken Huitfeldt møtte tidligere denne måneden den hviterussiske opposisjonspolitikeren Svetlana Tikhanovskaja.

Redd for demokrati

Behrendt sier at russiske og hviterussiske aktivister nå trenger støtte. Han er sterkt kritisk til private sanksjonsinitiativ som diskriminerer vanlige folk fra disse to landene.

Han sier at Putin grunnleggende er redd for demokrati:

– Putin har aldri hatt toleranse for forræderi. Jeg tror at han har forstått de demokratiske ambisjonene til Ukraina som et slags svik mot en følelse av brorskap, sier Behrendt og legger til:

– Han bryr seg om makt og Russland er ikke sterkt i en verden hvor alle reglene er rettferdige. Det som gjør Russland sterkt er militærmakt, atomarsenalet og Putins villighet til å bruke dem, sier han.

TENKETANK: Marc Behrendt møter VG på en kaffebar i Washington D.C.

Behrendt mener at krigen i Ukraina viser at demokrati, menneskerettigheter og rettssikkerhet er grunnleggende for folks sikkerhet – og ber Vesten prioritere demokratiarbeid.

Han mener også at det finnes en måte å komme ut av krigen på uten at det går utover Ukrainas frihet til å velge selv.

– Jeg tror mye nå henger på Putin. Jeg tror også at han har en pragmatisk side, sier han.

– Det finnes kompromisser som kan gjøres. Det handler om hvor man plasserer missiler eller tropper. Det handler om å lage et sikkerhetsopplegg som Russland ikke oppfatter som en trussel, men som samtidig gir land som Ukraina og Georgia trygghet. Det har de ikke i dag, sier han.