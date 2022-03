UNDERSØKER: Redningsarbeidere leter etter de svarte boksene på ulykkesstedet, nær byen Wuzhou i Guangxi-regionen i Kina, tirsdag.

Flyulykken i Kina: Skal ha styrtet mot bakken i nær lydens hastighet

Ifølge Bloomberg prøvde flygeledere å nå piloten flere ganger etter at flyet begynte å stupe mot bakken. Ingen overlevende er funnet.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: Nå nettopp

Mandag styrtet et passasjerfly fra China Eastern Airlines i en fjellside nær byen Wuzhou i Guangxi-regionen i Kina. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har flyet gått i fullstendig oppløsning.

– Flyet er alvorlig skadet, og dermed vil undersøkelsene av flyet bli svært krevende, sier direktøren for luftfartssikkerhet i Kina, Zhu Tao, ifølge The Guardian.

Ifølge Bloomberg styret flyet mot bakken i nær lydens hastighet. Lydens hastighet er rundt 340 meter per sekund i luft.

Professor i fysikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Asle Sudbø, sier til VG at det er mulig at et passasjerfly kan komme opp i en fart som er nær lydens hastighet i et vertikalt stup, men at det ikke er bygget for å tåle det.

– Etter hvert vil flyet gå i oppløsning fordi det utsettes for vibrasjoner som det ikke er konstruert for å takle. Et passasjerfly er ikke bygget for å fly så fort og så bratt nedover, sier Sudbø, som har 28 år med erfaring fra feltet.

forrige









fullskjerm neste ÅSTEDET: Arbeidere står ved inngangen til ulykkesstedet i landsbyen Lu i nærheten av der flyet styrtet. 1 av 6 Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters

Den ene svarte boksen funnet

Boeing 737-800 NG-maskinen var på vei fra Kumming i den sørvestlige provinsen Yunnan til Guangzhou på østkysten. Flyet hadde 123 passasjerer og ni besetningsmedlemmer om bord da det styrtet.

Ifølge kinesiske luftfartsmyndigheter meldte ikke flygeren fra om problemer før flyet plutselig mistet fart i 9000 meters høyde. En slik fart kan gjøre etterforskningen mer komplisert fordi det kan i noen tilfeller skade et flys data og taleregistrator.

Flygeledere forsøkte flere ganger å nå piloten etter at flyet begynte å stupe mot bakken, men de fikk ikke svar, skriver Bloomberg.

På radaren kunne flygelederne se hvordan flyet først falt til 2200 meters høyde, før det steg 360 meter igjen. Deretter styrtet det i bakken.

PÅRØRENDE: Slektninger til passasjerer som var om bord på flyet besøker ulykkesstedet onsdag 23. mars.

Onsdag melder NTB at en av de såkalte svarte boksene er funnet. Skadene på boksen skal være så store at det ennå ikke har latt seg fastslå om det dreier seg om ferdsskriveren eller taleregistratoren.

– Den ene av boksene fra China Eastern rute MU5735 ble funnet 23. mars, opplyser en talsmann for kinesiske luftfartsmyndigheter, Liu Lusong.

Ferdsskriveren er et apparat brukt i fly for automatisk og kontinuerlig registrering av data som kan bidra til å klarlegge årsakssammenhengen, for eksempel ved havarier. Selve ferdsskriveren er som regel montert i flyets bakre del.

– Erfaren besetning

På en pressekonferanse tirsdag kveld sa etterforskere at det var for tidlig å konkludere med hva som hadde forårsaket ulykken, skriver Bloomberg. Flyselskapet sier at flyet var i orden før det tok av.

– Besetningsmedlemmene var erfarne og ved god helse, sa Sun Shiying, en offisiell tjenestemann fra China Eastern Airlines under en pressekonferanse, ifølge The Guardian.

De siste signalene fra flyet kom 96 sekunder etter at det begynte å falle. Det fløy i over 966 kilometer i timen.

Rundt 600 soldater, brannmenn og politi har blitt sendt til ulykkesstedet - som måler en kvadratkilometer, skriver The Guardian.

18 timer etter flystyrten meldte kinesiske CCTV at vraket var funnet. Ifølge en reporter fra kanalen lukter det fortsatt drivstoff i området.

– Ulykker som starter i cruisehøyde er vanligvis forårsaket av vær, bevisst sabotasje eller pilotfeil. Mekaniske feil i moderne kommersielle fly i cruisehøyde er sjeldne, sier tidligere sjef for det amerikanske luftfartstilsynet, Dan Elwell, til Reuters.

Øyenvitner til ulykken så verken brann eller røyk fra flyet da det styrtet, ifølge NTB.

Flere tusen reiser kansellert

Nyhetsbyrået melder at det dreier det seg om et seks år gammelt 737–800-fly. China Eastern Airlines har satt alle sine Boeing 737-800-fly på bakken etter mandagens ulykke.

Tusenvis av flyreiser er kansellert over hele landet, melder Bloomberg.

Kinas president Xi Jinping er sjokkert over hendelsen, og har beordret etterforskning av årsaken til styrten, melder CCTV. Det er satt i gang en to uker lang gjennomgang av luftsikkerhet i landet.

Forrige gang en lignende ulykke skjedde var ifølge Reuters i 2010, da 44 av 96 personer om bord et regionalt passasjerfly eid av Henan Airlines omkom i et flykrasj på vei til Yichun flyplass.