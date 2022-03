TALER TIL DANMARK: Volodymyr Zelenskyj på storskjerm i det danske Folketinget via videolink fra Ukraina.

Zelenskyjs tale til Danmark: Innstendig bønn til allierte land

I sin tale til Folketinget i Danmark, hevder Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at nivået i brutaliteten i Russlands krig mot Ukraina er mer voldsom enn hva landet opplevde under andre verdenskrig.

USA, Israel, Tyskland, Sverige, Storbritannia, Italia, Frankrike, EU og Japan. President Zelenskyj har den siste tiden holdt taler i nasjonalforsamlinger verden over. Tirsdag står de danske politikerne for tur.

– Intensiteten og brutaliteten i fiendtligheten mot oss har nådd et høyere nivå enn under andre verdenskrig, som var den mest ødeleggende krigen i Europa, hevder han i talen til det danske parlamentet tirsdag.

Onsdag klokken 14.00 skal han snakke til Stortinget her i Norge.

– 40 missiler er antallet Russland i gjennomsnitt bruker per dag på å angripe Ukraina. I dag tidlig rammet russiske missiler en av våre byer i sør, Mykolajiv. En fredelig by, sier Zelenskyj under talen.

Han sier det så langt er bekreftet syv døde og 22 skadde etter angrepet, og påpeker at det ikke finnes militære mål i Mykolajiv.

Nå ber han innstendig – nok en gang – om ytterligere sanksjoner mot Russland.

– Det handler om å beskytte menneskerettigheter og frihet på det europeiske kontinentet – om det er flere rettigheter igjen som ikke allerede er brutt av okkupasjonsmaktene.

– Historier fulle av grusomheter

– Vi trenger å sette press på Russland slik at de vil søke fred. Vi må beskytte de felles verdiene som Europa er bygget på, og som Russland har tråkket på i Ukraina.

Videre fortalte Zelenskyj også om angrepene på skoler og kirker – og til og med mot Holocaust-minnesmerket.

Han hevder at flere enn ti millioner ukrainere har forlatt hjemmene sine, og at over fire millioner har forlatt landet. Blant disse er det flest kvinner og barn.

UTBOMBET: En pro-russisk soldat går vekk fra et leilighetskompleks som mandag ble ødelagt i angrep i Mariupol.

– Disse menneskenes historier er fulle av grusomheter. Dere vil se ødelagte og utbrente biler i områdene russerne har okkupert. De dreper fredelige sivile selv når de prøver å flykte. Det er barn som plukkes opp langs veien av andre flyktninger, ved siden av sine døde foreldrene, hevder Zelenskyj.

Han viste også til angrepene mot den hardt rammede havnebyen Mariupol:

– Det russiske styrker gjør mot Mariupol, er en forbrytelse mot menneskeheten, begått foran hele verden, i sanntid. Hvordan kan dette være mulig? Hvorfor kan ikke Russland stanse denne flommen av forbrytelser begått av Russland, spør Zelenskyj retorisk.

TRUFFET: Guvernøren i Mykolajiv delte tirsdag formiddag et bilde på Telegram av det som skal være den regionale administrasjonsbygningen etter et russisk missilangrep samme morgen.

Danske selskaper som Lego, Arla og Carlsberg får takk for å ha forlatt Russland. Nå ber Zelenskyj Danmark også om å fortsette arbeidet i det grønne skiftet – og si nei til russisk olje og gass:

– Grønn energi har blitt en åpenbar og rettferdig respons på dette. Den russiske aggresjonen mot Ukraina er et argument for sette fart på denne prosessen. Europa må si nei til russisk olje så fort som mulig, sier han, og legger til:

– Det er disse inntektene som tillater Russlands lederskap å være så arrogante. Hvis vi skal finne noe som skulle vært helt motsatt av det dere kaller janteloven, ville det vært den russiske «oljeloven».

Verdenshistorie som retorikk

Tidligere har Zelenskyj brukt sine appeller til folkevalgte politikere verden over på å gjenta i innstendig bønn overfor sine allierte land de tiltakene han mener vil hjelpe Ukraina i krigen mot Russland: Hjelp til å stenge luftrommet over Ukraina, og strengere økonomiske og politiske sanksjoner mot Russland.

I talene har han til stadighet trukket paralleller og henvisninger til de mest dramatiske historiske øyeblikkene i de landene hvor han har talt:

I USA sammenlignet han bombingen av ukrainske byer med bombingen av Pearl Harbor, og angrepet på landet med angrepet på New York under terrorangrepene 11. september 2001.

I Storbritannia etterapet han Winston Churchills tale til underhuset i Storbritannias parlament i 1940, da han lovte at de skulle «kjempe på strendene».

I Tyskland ba han de folkevalgte om å være med på å «rive ned muren» han mente Russland billedlig hadde satt opp for å splitte Europa.

I Japan nevnte han en felles historie i atomulykker, med de dramatiske Tsjernobyl- og Fukushima-ulykkene. Han nevnte også frykten for at Russland skulle bruke Sarin-gass mot sivilbefolkning – et stoff som ble brukt i terrorangrep på undergrunnen i Tokyo i 1995.

Kjell Terje Ringdal, førstelektor i retorikk ved Høyskolen Kristiania, mente etter Zelenskyjs tale til den amerikanske kongressen at den ukrainske presidentens tale var historisk god.

– Det Zelenskyj har gjort, er å bevege seg inn på verdensscenen i løpet av de siste ukene. Der spiller han hovedrollen når det gjelder motivasjon og oppmuntring for sitt eget folk, samtidig som han sender en appell til verdenssamfunnet om å stå sammen med Ukraina, sa Ringdal til VG.

Han mente da at Zelenskyj var blitt en «vår tids Churchill», og påpekte at han bruker «sterkt og følelsesdrevet språk» og «tar i bruk alle språklige virkemidler for å få frem budskapet».