MOTTAK: Hvalsmoen ved Hønefoss var flyktningmottak i 2015 og er det nå. Det driftes av Hero.

Planlegger for 45.000 ukrainske flyktninger i Norge

Flyktningstrømmen fra Ukraina til Sverige har bremset kraftig opp og behovet for mottaksplasser halveres. Trenden med færre asylsøkere er den samme i Norge.

Tirsdag klokken 12 er det pressekonferanse med UDI-sjef Frode Forfang. Der kommer det frem at de planlegger for 45.000 flyktninger fra Ukraina i 2022. Det er en nedgang fra det forrige scenarioet på 60.000 flyktninger.

– Vi må ha buffer. Vi må ta høyde for at situasjonen kan snu i Ukraina, sier Forfang.

Tror mottak avvikles

RÅDE: Tidlig i april var det stor pågang av flyktninger som ville registrere seg på mottakssenteret. Nå er det svært rolig på det store senteret.

Siden Russland gikk til angrep Ukraina 24. februar, har drøyt 16.000 ukrainere søkt beskyttelse i Norge. VG er kjent med at mottaksbransjen i Norge regner med at flere av avtalene vil bli avviklet fordi utviklingen i Norge er den samme som i Sverige:

Antall flyktninger fra Ukraina synker kraftig.

I uke 16 som sluttet med 19. april, søkte 1202 ukrainere asyl i Norge.

I uke 17 søkte 914.

I uke 18 søkte 627 ukrainere asyl i Norge.

I løpet av de samme tre ukene søkte 43 syrere, 18 russere, 17 afghanere, 15 eritreere og til sammen 68 personer fra andre land om beskyttelse i Norge.

Akuttmottakene har bindingstid på tre måneder og tre ukers oppsigelsestid. Kommunene er bedt om å bosette 35 000 flyktninger i 2022.

Siden Ukraina-krigen startet i slutten av februar, har UDI hatt forskjellige scenarioer.

Laveste scenario: 20.000-25.000 flyktninger.

Midtre scenario: 50.000-70.000 flyktninger.

Øverste scenario: 90.000-120.000 flyktninger.

Det midtre scenarioet ble i starten av april ansett som realistisk, og 60.000 flyktninger var da tallet UDI planla ut fra. Dette kan endres, og UDI-direktør direktør Frode Forfang varslet i slutten av april at det reelle antallet flyktninger trolig blir noe lavere. Pr nå har drøyt 16 000 ukrainere søkt beskyttelse i Norge.

– Det er ingen tegn på at krigen avsluttes, den humanitære situasjon svært vanskelig i store deler av landet, sier Forfang.

REGISTRERER: Midt i april var det god kapasitet på mottakssenteret i Råde. 2. mai registrerte 144 ukrainere asylsøknaden. Fem dager var antallet 32 søknader.

Samtidig som ankomsttallene går ned i Sverige flytter ukrainere ut til kommunene. Det samme skjer i Norge. VG skrev tidligere denne uken at ukrainere nå bosettes i kommuner i hele Norge og at IMDI gjør avtaler om ytterligere bosetninger.

Mottakene har gjennomført kartlegging av flyktningenes helsetilstand og eventuelle slektninger i Norge. Det er også avklart om ukrainerne er kommer til Norge med kjæledyr.

Svenske Migrasjonsverket anslo opprinnelig at 76.000 ukrainere ville søke beskyttelse i Sverige i løpet av første halvår i 2022. Nå er anslaget oppdatert til at 80.000 personer fra Ukraina kan komme til å søke beskyttelse i Sverige i løpet av hele 2022.

Samtidig mener svenske myndigheter at det vil komme flere asylsøkere fra andre land, blant annet fordi restriksjoner knyttet til pandemien er fjernet.

Fordi ankomstene er stabilt lavere, har Migrasjonsverket redusert mottakskapasiteten. I stedet for 12.000 plasser, har de nå 6000 akuttplasser.

– En grunn til at vi kan gjøre det, er at det har vært enkelt å skaffe privateide boliger som flyktningene kan bo i ute i kommunene. Vi er avhengig av velviljen til eiere av hus og leiligheter. Fram til nå har det vært stor interesse for å leie ut boliger til ukrainerne og det er en bedre for langvarig av flyktninger, sier direktør Magnus Önnestig i Migrasjonsvärket.