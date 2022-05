1 / 3 STERKE FØLELSER: Jessica Golibart demonstrerte utenfor Høyesterett i Washington D.C. tirsdag morgen lokal tid. forrige neste fullskjerm STERKE FØLELSER: Jessica Golibart demonstrerte utenfor Høyesterett i Washington D.C. tirsdag morgen lokal tid.

Abortrettigheter kan bli opphevet i USA: − Kvinner mister kontroll over sin kropp

Retten til selvbestemt abort kan stå for fall i USA: – Det er litt sjokkerende, men ikke overraskende, sier professor i statsvitenskap Jennifer Leigh Bailey.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Høyesterettsdommen «Roe mot Wade» har siden 1973 sikret alle amerikanske kvinner lik rett til abort, frem til fosteret er levedyktig. Nå står den nasjonale rettigheten for fall.

Det konservative flertallet i dagens Høyesterett vil ifølge et lekket utkast omstøte den snart 50 år gamle dommen, slik at det blir opp til de ulike delstatenes folkevalgte å vedta abortlover.

Tirsdag morgen lokal tid har flere demonstranter møtt opp utenfor høyesterettsbygningen i Washington D.C.

– En stadig mer verdikonservativ høyreside i USA har beveget seg i retning av totalforbud mot abort, sier forsker 1 ved NORCE Hilmar Mjelde til VG.

Han opplyser at 13 delstater vil forby abort dersom amerikansk Høyesterett i juni omstøter «Roe mot Wade» og opphever retten til selvbestemt abort på nasjonalt nivå.

Like mange delstater forventes å innskrenke kvinners abortrettigheter.

– Det var bare et tidsspørsmål – og nå er dagen her. Dette er enda et skritt i retning av at kvinner mister kontroll over sin egen kropp, sier NTNU-professor Jennifer Leigh Bailey.

Politico, et nettsted for politisk journalistikk, avslørte tirsdag det som skal være et utkast til Høyesteretts flertallsuttalelse i abortsaken, ført i pennen av dommer Samuel Alioto.

– Tiden er kommet

Alioto argumenterer for at «Roe mot Wade»-dommen juridisk sett er svakt begrunnet og ikke rotfestet i den amerikanske grunnloven og nasjonens historie.

– Tiden er kommet for å sende abortspørsmålet tilbake til folkets valgte representanter, skriver den konservative dommeren i utkastet som er offentliggjort i Politico.

Avsløringen utløste demonstrasjoner utenfor Høyesterett i Washington D.C.

1 / 2 Flere demonstranter utenfor USAs høyesterett natt til tirsdag. «Min kropp, mitt valg» var slagordet for demonstranter utenfor Høyesterett 2. mai. forrige neste fullskjerm Flere demonstranter utenfor USAs høyesterett natt til tirsdag.

Mjelde sier at retten til privatliv og retten til abort aldri har vært skrevet inn i grunnloven i USA.

– Dommerne tolket bare grunnloven slik i 1973. Derfor var det alltid en betydelig sjanse for at dommen ville bli omgjort, når konservative dommere kom i flertall, sier Mjelde.

I dag er seks av ni høyesterettsdommere i Washington D.C. konservative.

– Makkverk

– Det er bortimot 100 prosent enighet på høyresiden om at «Roe mot Wade» er et juridisk makkverk, uavhengig av hva man måtte mene om abort, sier Hilmar Mjelde.

Førsteamanuensis i internasjonale studier ved Oslo Nye Høyskole Hilde Restad ser en klassisk konflikt i amerikansk politisk historie i Aliotos begrunnelse.

– Det er et typisk konservativt standpunkt at føderalstaten ikke skal ha så mye makt og at enhver delstat skal ha lov til selv å bestemme, sier Restad.

Bailey mener at det for konservative krefter bestandig har vært et mål å sette til side høyesterettsdommen som ga kvinner over hele USA rett til selvstendig abort.

– Faller «Roe mot Wade», står andre rettigheter knyttet til seksualitet for fall, som prevensjon og likekjønnet ekteskap. Dette er de konservatives kamp for å endre samfunnet.

– Liv eller død

Hilde Restad sier at lite er viktigere for den amerikanske høyresiden enn abort.

– De kristenkonservative har mobilisert på dette spørsmålet siden 1973. For dem handler abort om liv og død, det er et verdispørsmål hvor det ikke går an å inngå kompromiss.

Mjelde påpeker at tendensen har vært stadig strengere abortlover i republikansk-styrte delstater, med tidligere innslagstidspunkt for forbud, uten unntak for voldtekt og incest.

– Tidligere var det en slags politisk enighet i USA om at abort bør være lovlig, men sjelden. Siden er holdningen til abort generelt blitt mer restriktiv på høyresiden.

Abortspørsmålet er blitt stadig mer polarisert i USA:

Restad mener saken viser at rettssystemet i USA har fått en større og større politisk rolle.

– Domstolene er blitt en arena for politisk kamp. Derfor er det ikke så uventet, når Høyesterett har fått en konservativ supermajoritet, at slike endringer kan skje.

– Evige omkamper

Hun mener hele det amerikanske samfunnet taper på at det ikke er bred politisk enighet om så viktige spørsmål som abort.

– Da kan alt komme opp til evig omkamp, sier Restad.

Hun tror at Høyesterettsdommen som er ventet i juni, vil få stor betydning for høstens mellomvalg – fordi abort mobiliserer begge sider i amerikansk politikk.

– Dette er typisk en sak som får alle middelklassemødrene i forstedene til å stemme demokratisk. For det er ikke flertall i USAs befolkning for å forby abort, sier Restad.

Seks av ti amerikanere mener at abort skal være tillatt i de fleste tilfeller. Syv av ti gikk i 2019 mot å omstøte «Roe mot Wade»-dommen, ifølge forskningssenteret Pew.