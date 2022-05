Sikkerhetsvakter passer på ved et nedstengt område som er gjerdet inn i Beijing.

Shanghai: Folk tvinges i karantene – selv om de tester negativt

Flere hundre tusen mennesker i Shanghai er ført til coronasentre. Noen forteller at de ble tvunget til leiren selv om de hadde testet negativt.

De fleste av byens 25 millioner innbyggere har vært innesperret hjemme i flere uker mens myndighetene kjemper for å få smitten under kontroll. Hundretusenvis av smittede har blitt brakt til coronasentre. Myndighetene tillater dem ikke å sitte i karantene i eget hjem.

Men det er også kommet beretninger om personer som er tvunget til å være på coronasenter selv om de har testet negativt. Shanghai-beboer Lucy forteller til nyhetsbyrået AFP at hun og naboen ble tvunget inn på en buss midt på natten. De ble kjørt hundrevis av kilometer til et provisorisk senter.

Sengeplasser ved et coronasenter i Shanghai. Myndighetene holder fast ved den strenge null-covid-linjen, som betyr at alle smittede må bringes til et karantenesenter.

– Politiet fortalte oss at det var for mange positive tilfeller i bygningen vår. Hvis vi fortsatte å bo her, ville vi alle bli smittet, sier Lucy. AFP bruker bare fornavnet hennes av personvernhensyn.

– Vi hadde ikke noe valg, sier hun.

Ifølge kvinnen ble gruppen sendt til Anhui-provinsen, 400 kilometer unna. Der var det satt opp hundrevis av hytter som besto av ett enkelt rom.

Lucy sier at hun ikke vet når hun kan reise hjem igjen.

– Hentet om natten

Også andre innbyggere i Shanghai har fortalt AFP om lignende historier. Friske, virusnegative mennesker fra utvalgte boligkomplekser er satt i karantene i andre provinser.

En mann sier at naboene hans protesterte og nektet å være med.

En kvinne fra Jing'an-distriktet i byen forteller at hun og flere titall andre fra samme boligområde ble ført til et karantenesenter i Anhui. Også dette skjedde sent om natten.

– Alle ble oppringt av nabolagskomiteen. De sa at det er for mange positive i boligkomplekset vårt. Derfor må vi overføres til hoteller for å sitte i isolasjon, sier beboeren til AFP. Kvinnen ønsket ikke å stå fram med navn.

De var livredde da de så den midlertidige boligen, ifølge kvinnen. Hun sier de har mistet tilliten til myndighetene i Shanghai.

Under press

Lokale beboere venter i kø på å få utført coronatest ved en mobil enhet utenfor et boligkompleks.

Shanghai er et viktig økonomisk knutepunkt for Kina. Det betyr at tjenestemenn sannsynligvis er under mer press her enn andre steder. De skal oppnå «null covid» – altså at det ikke skal forekomme smitte utenfor karantenesentrene. Det sier Yanzhong Huang, seniorstipendiat ved det New York-baserte Council on Foreign Relations.

– Når de møter sterkt press ovenfra for å nå målet om null-covid, blir hardhendte, overdrevne tiltak mer sannsynlig, sier Huang.

– Det kan betraktes som en forebyggende strategi å flytte mennesker som har testet negativt. De venter at det blir flere positive tilfeller hvis de blir værende der de er.

Kinesiske tjenestemenn blir rutinemessig sparket ved virusutbrudd hvis det oppfattes at det er gjort feil i covid-kontrollen. De siste dagene er det reist høye metallbarrierer rundt noen av de nedstengte boligkvarterene. Dette er del av tiltak beskrevet som «hard nedstengning».

Titusenvis av nærkontakter er satt i karantene i naboprovinser, bekrefter det offisielle nyhetsbyrået Xinhua. Men det har ikke vært nevnt i offisielle medier at personer med negativ test er tvangsflyttet.

Smitten avtar

Utbruddet er det største Kina har opplevd siden pandemien startet. Flere enn 400 mennesker har mistet livet. Smitten ser nå ut til å avta, og mandag sank antall smittetilfeller til rundt 7.000. Toppen ble nådd i midten av april da det ble registrert over 27.000 tilfeller på en dag, ifølge BBC.

Det er nå et lappeteppe av ulike restriksjoner i Shanghai. Bymyndighetene har innført et trenivå-system med «friheter». Likevel later det til at systemet håndheves strengt lokalt. Det betyr at de fleste innbyggere må holde seg innenfor et begrenset område eller nabolag.

Myndighetene har sperret av flere områder også i Beijing for å holde coronasmitten under kontroll.

Ifølge de kinesiske coronareglene må alle som er smittet, sendes til et statlig karantenesenter. Det gjelder også nærkontakter. Det er ikke uvanlig at flere hundre mennesker stues sammen i slike sentre, ifølge BBC. Bilder i sosiale medier viser uhygieniske forhold. Tette toaletter, søppelbøtter som flommer over.

Kinas nådeløse streben etter en null covid-politikk betyr at mange fortsatt lever med strenge restriksjoner. Siden utbruddet startet i begynnelsen av mars, har 500.000 testet positivt, ifølge BBC.

Kostbar strategi

Utenlandske eksperter mener det er på tide at Kina endrer kurs. Man kjøpte seg tid ved å stenge ned samfunnet da pandemien kom, men det gir ikke lenger mening for folkehelsen. Nedstengning innebærer store økonomiske kostnader, påpeker Richard Reithinger ved forskningssenteret RTI i Washington.

– Ved å fortsette med null-covid-strategi, som omfatter nedstengning og reiserestriksjoner, er det som om vi ikke har lært noe i løpet av de siste to årene. Det er effektiv behandling og vaksiner tilgjengelig, sier han til nyhetsbyrået AP.

Kinesiske myndigheter er imidlertid bekymret for at et stort utbrudd kan overvelde helsevesenet og føre til flere dødsfall. Særlig blant uvaksinerte eldre.

Myndighetene i Beijing har stengt skoler, startet massetesting av 20 millioner mennesker og stengt ned bygninger og nabolag for å hindre smitte i å spre seg. I forbindelse med 1. mai-feiringen ble mange restauranter og treningssentre stengt. I tillegg er innendørs utstillinger ved kjente turiststeder som Den forbudte by og dyreparken i Beijing ikke åpent for publikum.

Bekymret for økonomien

Mange er urolige for at tiltakene fra Shanghai kan bli satt inn i Beijing. En rekke politiske rådgivere og myndighetspersoner frykter at president Xi Jinping og andre ledere ikke forstår de mulige økonomiske konsekvensene av den strenge null-covid-linjen, skriver Financial Times.

– Folk forteller Xi at de er bekymret for nedstengningen, men jeg tror ikke de forteller om hvor stor bekymringen egentlig er, sier en rådgiver som ikke ønsker å bli navngitt, til avisen.

– Han er bare så stolt av Kinas evne til å slå ned covid. Jeg tror ikke han bekymrer seg for økonomien, legger rådgiveren til.